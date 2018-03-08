第一金衝海外獲利 評估美德州設分行

一銀今年也將睽違多年之後，申設德國法蘭克福分行，下一步更將瞄準美國市場，繼紐約分行及洛杉磯分行後，在南部的德州設立分行，董瑞斌表示，既然已經在美國投入法遵成本，就要提高獲利能力，且美國市場還是很大，德州具有當地能源產業的優勢，可讓一銀專心衝刺當地企金業務。

董瑞斌說，第一銀行的新台幣存放利差約1.6個百分點，平均逾放比約0.4%至0.5%，但外幣利差達2.5個百分點，幾乎是零逾放，相較之下，只要法遵成本在可控制範圍下，寧願衝刺海外獲利，提高資金運用效益。

（中央社記者田裕斌台北8日電）第一金控去年因慶富案獲利滑大跤，獲利出現近年來首度衰退，董事長董瑞斌說，今年以企業金融、理財、海外為獲利3引擎，並評估在美國德州新設分行。

除了歐美市場持續拓展之外，一銀也不放過新南向商機，內部評估在馬來西亞、印尼設立辦事處，開始蹲點，董瑞斌指出，當地主管機關對於開放新外資銀行設立抱持保守態度，但一銀短期仍不會評估購併當地銀行，等待有機會自行發展分行體系。

董瑞斌說，雖然去年在慶富案吃下大筆呆帳，但今年在企金業務將持續積極，他看好離岸風電未來可能帶來的商機，為了提升內部員工的專業程度，已邀請工業技術研究院及台灣經濟研究院專家開始上課，並希望加入相關的產業聯盟，並藉由國際聯貸案吸取相關經驗。

此外，董瑞斌也期望旗下的第一金投信要在理財業務上助銀行一臂之力，要求今年在基金獎項上要更為積極，並希望養出明星商品或明星投資團隊，打響一銀理財業務的名聲。

針對今年股利政策，董瑞斌則指出，內部以股利配發率超過6成為目標，且以現金股息為主，第一金過去以現金股息搭配股票股利為主要政策，若今年全發現金股息，將是多年來創舉。（編輯：郭萍英）1070308