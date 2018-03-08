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中央社

中國宣傳動員禁負評 捧習紀錄片票房奪冠

中央社2018/03/08 13:10
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北8日電）在官方大力宣傳動員下，中國「愛國」紀錄片「厲害了，我的國」上映7天，登上中國大陸電影賣座冠軍。儘管官方嚴禁負評，仍有許多大陸網民表示，這部片都是單位包場，被動員去看。

「厲害了，我的國」由中國中央電視台、中國電影公司聯合出品。根據官方簡介，這部片記錄中共總書記習近平領導5年多來，中國「舉世矚目的成就」，內容以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為內在邏輯，彰顯「以習近平同志為核心的黨中央的正確領導」。

中國官方大力宣傳，央視推出總獎金人民幣300萬元（約新台幣1405萬元）的直播徵答節目。包括成龍、吳京等多位影視明星參加首映會力捧，並有上百明星在2日上映首日於微博發文，號召民眾觀影。

一份網路傳出的官方通知顯示，中國國家新聞出版廣電總局電影局通知國家廣電總局，要求各戲院「須在上午、下午各有一場場次排映，絕對不允許出現幽靈場、午夜場、凌晨場現象出現」。並要求戲院與當地國企事業單位聯繫包場事宜。

官方還嚴禁網路負評，在大陸電影網站「豆瓣」，「厲害了，我的國」的評分、評論功能被關閉，僅保留「媒體評分」及高度讚揚這部片的官媒評論文章。另一電影網站「貓眼」，這部片得到9.6高分（滿分10）。

但在美國電影資料網站「網路電影資料庫」（IMDb），「厲害了，我的國」評分只有罕見的1.1分（滿分10）；829人評分，有781人給最低的1分。一名會員說，英文片名Amazing China，應該改為Amazing Winnie（註：習近平曾被網友稱外型似小熊維尼）。

不過，仍可看到大陸網民在大陸社群網站留言，抱怨被單位動員去看包場。有人說，看完後還要交觀後評。還有人在「知乎」網站提問：「如何看待國企強制要求觀看『厲害了，我的國』？」但沒多久就被刪除。

明報今天報導，有公務員、大學教師、國企員工證實收到這部片的戲票。

對於上映3天就賣座破億，並登上票房冠軍，有大陸網民說，「這和毛選銷量超過聖經一個道理」；「只要他願意，票房可以宇宙冠軍」；「單位也組織看，學校也組織看，社區也組織看，火葬場也組織看…不是票房第一對得起誰？」（編輯：楊昇儒/馮昭）1070308

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