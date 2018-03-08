吳敦義：退伍軍人爭取的道理 請立委盡力

吳敦義短暫停留5分鐘後離開，他受訪時表示，繆德生的家屬表示22日早上會在第一殯儀館舉行公祭，而退伍軍人想爭取的道理，會請黨團在立法院盡全力努力。

（中央社記者呂欣憓、韋樞台北8日電）中國國民黨主席吳敦義今天到退役上校繆德生靈堂致意，受訪表示，退伍軍人想爭取的道理，會請國民黨立委在立法院盡力，退伍軍人的尊嚴要得到社會尊重，這立場不會動搖。

吳敦義說，按照政府軍人年金改革的規劃，應該要先和退伍軍人團體溝通，但沒有做到，所以退伍軍人才會到立法院表達抗議，繆德生當時是要拿國旗放在建築物上面，表示愛國、軍人是保家衛國的。

國家年金改革委員會執行長林萬億日前表示，行政院將在跟立委溝通後盡快將軍人年改版本送出，希望3月能送到立法院；對此，吳敦義說，國民黨在立法院雖然是少數，一定要堅持對的主張和想法。

吳敦義說，國民黨至少會讓大家了解，現在政府究竟有沒有讓在職或退伍軍人的尊嚴和保家衛國犧牲奉獻得到國家社會尊重，這立場不能動搖。

龍巖公司表示，繆德生家屬恪遵遺囑，一切治喪事宜以簡單、莊嚴為主，追思靈堂安設於龍巖台北會館，從今天起至21日，每天9時到下午5時開放至親好友、各界團體到場致意。

龍巖受家屬委託發表聲明，希望致意民眾與媒體祝福逝者，並留給家屬一個平靜的追思空間，以維護逝者尊嚴、寬慰逝者在天之靈。（編輯：林興盟）1070308