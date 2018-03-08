人工生殖限制多 國健署可能研議放寬

（中央社記者張茗喧台北8日電）一名62歲婦女日前以人工生殖方式產下一名男嬰，恐有違反人工生殖規定疑慮；國健署今天表示，除將了解個案適法性，也會重新檢視人工生殖條件是否過於嚴苛，可能研議放寬。

根據現行「人工生殖法」規定，接受人工生殖的夫妻必須有其中一方經診斷罹患不孕症，或罹患主管機關公告的重大遺傳性疾病，經由自然生育顯有生育異常子女之虞，以及夫妻至少一方具有健康生殖細胞，無須接受他人捐贈精子或卵子，且檢查及評估結果適合等條件。

衛生福利部國民健康署署長王英偉接受中央社記者電訪時表示，過去很少有年齡這麼大又生孩子的個案，但隨科技進步，台灣婦女生育年齡也越來越高，確實有必要思考現行人工生殖的條件是否仍符合時宜。