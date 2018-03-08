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中央社

人工生殖限制多 國健署可能研議放寬

中央社2018/03/08 13:18
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北8日電）一名62歲婦女日前以人工生殖方式產下一名男嬰，恐有違反人工生殖規定疑慮；國健署今天表示，除將了解個案適法性，也會重新檢視人工生殖條件是否過於嚴苛，可能研議放寬。

根據現行「人工生殖法」規定，接受人工生殖的夫妻必須有其中一方經診斷罹患不孕症，或罹患主管機關公告的重大遺傳性疾病，經由自然生育顯有生育異常子女之虞，以及夫妻至少一方具有健康生殖細胞，無須接受他人捐贈精子或卵子，且檢查及評估結果適合等條件。

衛生福利部國民健康署署長王英偉接受中央社記者電訪時表示，過去很少有年齡這麼大又生孩子的個案，但隨科技進步，台灣婦女生育年齡也越來越高，確實有必要思考現行人工生殖的條件是否仍符合時宜。

王英偉說，女性高齡生子爭議很多，包括孩子未來的養育問題、資源分配及倫理上的問題，但社會上也有支持的聲音，這個個案的出現或許是檢視人工生殖相關規定最好的時間點。

王英偉指出，近期會先針對個案諮詢相關專家，並召開專家會議討論是否放寬人工生殖的對象和施行條件，強調會以孩子的權益為首要考量。

不過，由於該名62歲婦女36年前曾生下一名女兒，國健署婦幼健康組長陳妙心今天表示，將了解個案情況、諮詢專家，若有違法可依「醫師法」將協助執行人工生殖的醫師移付懲戒。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070308

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