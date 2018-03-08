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中央社

川普團隊傳密會俄官員 地點在印度洋小國

中央社2018/03/08 13:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，「通俄門」案特別檢察官握有證據，直指2017年1月在印度洋國家塞席爾舉行的祕密會議，目的就在建立川普交接團隊與克里姆林宮的非正式外交管道。

軍事包商美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人、支持川普的普林斯（Erik Prince）去年告訴美國議員，曾在塞席爾（Seychelles）一場會議上，和有克宮關係的俄國商界大老討論美俄關係。

華郵引述熟悉此事的不具名消息人士報導，和「通俄門」案特別檢察官穆勒（Robert Mueller）合作的證人告訴調查員，得辦那場會議，川普交接團隊的代表才有可能「和莫斯科密使見面，討論兩國未來關係」。

華郵報導指出，調查員探究川普交接團隊與克宮密使的討論內容之際，促成並參加塞席爾那場會議的黎巴嫩美籍商人納德（George Nader），到大陪審團前作了證。

普林斯的公關並未評論華郵報導，也婉拒對先前有關納德以及塞席爾密會的報導發表看法。

普林斯去年表示，在阿拉伯聯合大公國官員的建議之下，他和俄羅斯直接投資基金（Russian DirectInvestment Fund, RDIF）負責人德米崔耶夫（KirillDmitriev）在塞席爾一家酒吧見面約半個小時。普林斯的姊姊戴弗斯（Betsy DeVos）是川普的教育部長，

華郵表示，納德1月抵達華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），被聯邦調查局（FBI）幹員攔下問話之後，就和穆勒合作，並已多次和調查員見面。

美國情報單位判定俄羅斯干預2016年美國大選，幫了川普擊敗民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton），這也就是所謂的「通俄門」。穆勒正在調查俄羅斯當時扮演的角色，以及川普團隊是否勾結莫斯科。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1070308

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