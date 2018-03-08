勒索病毒去年致損50億美元 襲台逾千萬次

此外，2017年全球變臉詐騙損失較2016年多出23億美元，顯見網路犯罪集團已不斷精進其針對性攻擊手法，創造更高獲利。

趨勢科技在先前的2018年資安預測即指出，網路犯罪集團已開始逐漸拋棄使用漏洞攻擊套件亂槍打鳥的手法，轉而採用更有策略的針對性攻擊來提升投資報酬率。

最新報告再次提醒，駭客很可能開始鎖定一些需要遵守最新歐盟通用資料保護法的企業，先根據網路公開資訊計算出目標企業在發生資料外洩時可能面對的最高罰鍰，再入侵該企業並要求一筆低於該罰鍰的贖金，迫使目標企業只能乖乖付錢。

對此，趨勢科技全球威脅通訊總監克雷（Jon Clay）表示，2017年資安總評報告所揭露的威脅情勢就如同過去一樣詭譎多變，網路犯罪集團不斷開發提高其獲利的方法，不論是財物、資料或商譽，歹徒總是策略性地鎖定企業最有價值的資產發動攻擊。

克雷提醒，面對多樣化的威脅，企業需要一套跨世代的解決方案加上最新防禦技巧，才能協助企業有效降低風險。(編輯：陳永昌)1070308