〈友達2018展望〉彭双浪：財務體質更健康 今年將

彭双浪表示，去年除獲利外，資產負債表財務體質也更健康，去年底淨負債比降到 4%，另外，10 年第一次股東權益報酬率 (ROE) 回到 16.6%，對企業來說，ROE 超過 10% 才是優等生，對去年友達的表現及未來的實力展現感到很興奮。

友達 (2409-TW) 今 (8) 日舉辦新春記者會及新品、新技術展示，董事長彭双浪指出，去年獲利、股東權益報酬率 (ROE) 都創下近 10 年新高，負債比從以往很高的比重降到 4%，代表財務體質更健康，累積未來持續向上的能量，今年將是實力顯現的時期，對此他感到很興奮。

他強調，體質改善、技術及產品、財務的改善，都達到 10 年來最高點，未來也將持續往上，因為體質的提升是累積的能量，今年市場有很多雜音，但也有很多值得期待，是可以發揮實力的時期。

友達去年稅後純益 323.6 億元，年增 3 倍，每股純益 3.36 元，市場關心今年的配股政策，以 2015、2016 年每純益 0.51 元、0.81 元，每股配息 0.35 元、0.56 元來估算，盈餘分派比率近 7 成。

彭双浪說，今年股利規劃方向為考量回饋股東權益及公司資金需求的平衡，是否延續過去 2 年近 7 成分配率，他則表示，目前還未經董事會討論。

有關中國面板廠新產線投資、快速擴產情況來看，彭双浪強調，2019 年後面板產業供過於求將是新常態，預估今年面板在供給及需求上年增約 6-8%，由於中國面板廠新開出的 8.5、8.6 代、10 代線都是該大世代產線的新手，預計學習曲線將較長，如果學習曲線不如預期，供需則可能會有偏緊的狀況。