台漁船遭緊追 民眾赴外交部日台交流協會抗議

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）蘇澳籍東半球28號漁船日前違規作業遭日本公務船緊追，保釣協會等團體今天先後前往日本台灣交流協會、外交部抗議；外交部說，尊重民眾意見，外交部持續與日方溝通，妥善處理。

由中華愛國同心會、中華保釣協會等團體發起，約20人上午聚集在日台交流協會台北事務所門口，大喊「護我漁權」、「日本蠻橫」等口號。有些民眾舉起寫有「恭請大陸海軍保護台灣漁民安全作業」布條，還有民眾朝門口丟雞蛋。

中華全球華人琉球之友協會理事長連石磊表示，嚴正抗議日本政府公務船用水砲驅離台灣漁船。在台日漁業會議將召開前，呼籲政府「硬起來」；連石磊等人代表抗議團體遞交抗議書給日台交流協會。