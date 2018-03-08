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中央社

台漁船遭緊追 民眾赴外交部日台交流協會抗議

中央社2018/03/08 13:29
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北8日電）蘇澳籍東半球28號漁船日前違規作業遭日本公務船緊追，保釣協會等團體今天先後前往日本台灣交流協會、外交部抗議；外交部說，尊重民眾意見，外交部持續與日方溝通，妥善處理。

由中華愛國同心會、中華保釣協會等團體發起，約20人上午聚集在日台交流協會台北事務所門口，大喊「護我漁權」、「日本蠻橫」等口號。有些民眾舉起寫有「恭請大陸海軍保護台灣漁民安全作業」布條，還有民眾朝門口丟雞蛋。

中華全球華人琉球之友協會理事長連石磊表示，嚴正抗議日本政府公務船用水砲驅離台灣漁船。在台日漁業會議將召開前，呼籲政府「硬起來」；連石磊等人代表抗議團體遞交抗議書給日台交流協會。

交流協會表示，已收到抗議書，「不多做評論」，會持續與台灣相關單位保持聯繫。

抗議民眾隨後前往外交部大門口前，連石磊呼籲外交部、行政院農業委員會都硬起來，保護漁民權利，隨後也代表抗議民眾遞交抗議信給外交部官員。

外交部發言人李憲章受訪表示，尊重民眾意見，外交部會持續與日方溝通，妥善處理這次事件。

農委會漁業署6日表示，經調查，東半球28號漁船有未事先申請即在台日協議海域內捕魚、娛樂漁船超出水域等2項違規，研議懲處收回漁業證照及吊扣船員證一年以下或罰鍰。

漁業署說，東半球28號漁船共觸犯相關規定的行為有兩個類型，但日本公務船對東半球28號漁船噴水，認為雖可執法，然而噴水「太粗魯」；外交部先前表示，日方執法過當，已向日本抗議。（編輯：李明宗）1070308

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