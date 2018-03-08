〈微軟新平板預購〉首內建LTE功能 Surface

早在去年 5 月時，微軟就曾說將推出 LTE 版的 Surface Pro 筆記型電腦，時隔近 1 年，微軟於美國時間 3 月 6 日，開放美國、加拿大與澳洲消費者預購，該版本為 Surface Pro 首度內建 LTE 連線功能，是貨真價實的「行動電腦」，目前僅提供 8GB+256GB 的單一規格，定價為 1449 美元，預計出貨時間為 5 月 1 日。

去年 12 月初，微軟就已上架 LTE 版 Surface Pro，不過當時只針對企業用戶，近日開始開放給一般消費者預購，隨著預購正式起跑，市場熱度也將同步提升，有助台廠相關供應鏈營運受惠。