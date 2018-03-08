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〈微軟新平板預購〉首內建LTE功能 Surface

鉅亨網2018/03/08 13:36
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早在去年 5 月時，微軟就曾說將推出 LTE 版的 Surface Pro 筆記型電腦，時隔近 1 年，微軟於美國時間 3 月 6 日，開放美國、加拿大與澳洲消費者預購，該版本為 Surface Pro 首度內建 LTE 連線功能，是貨真價實的「行動電腦」，目前僅提供 8GB+256GB 的單一規格，定價為 1449 美元，預計出貨時間為 5 月 1 日。

去年 12 月初，微軟就已上架 LTE 版 Surface Pro，不過當時只針對企業用戶，近日開始開放給一般消費者預購，隨著預購正式起跑，市場熱度也將同步提升，有助台廠相關供應鏈營運受惠。

LTE 版 Surface Pro 外觀與先前標準版並無差別，規格方面，LTE 版的 Surface Pro，僅提供搭載英特爾 (INTC-US) Core i5 處理器與 8GB+256GB 的規格，並採用英特爾 HD620 核心顯卡，擁有超過 13 小時的電池續航力，定價為 1449 美元。 

雖與非 LTE 版本外觀相同，但 LTE 版本增加了 SIM 卡與 nano-SIM 卡卡槽空間，使其成為雙 SIM 卡配備的筆記型電腦，消費者可藉由 SIM 卡的切換，選擇連線 LTE 網路或 SIM 卡的行動網路，藉此達成真正隨時聯網的行動筆電。

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