客製化服務 公立就服1年推介28萬婦女就業

適逢38婦女節，勞動部今天發出新聞稿表示，將持續促進女性就業、落實性別友善職場。為了協助婦女就業，勞動部採取4項措施，包含：一、為促進婦女就業，持續辦理失業婦女職前訓練，提升或培養就業技能；二、為協助婦女在地就業及創業，運用培力就業等計畫，持續建構民間團體與政府部門促進就業之夥伴關係，並提供免費創業研習課程、創業貸款及利息補貼。

為了協助婦女就業，勞動部近年來推動「失業婦女職前訓練，提升或培養就業技能」、「強化職場平權保護，鼓勵建立友善家庭職場環境」等4項措施，落實性別友善職場。

（中央社記者余曉涵台北8日電）勞動部今天表示，106年各公立就業服務機構推介就業婦女28萬1745人；另協助二度就業婦女部分，106年協助求職計3萬1895人次，推介就業計2萬5505人次，推介就業率為79%。

三、強化職場平權保護，鼓勵建立友善家庭職場環境；四、鼓勵雇主設置哺(集)乳室與托兒設施或提供托兒措施，以提供更多受僱者哺育及托兒服務。

勞動部表示，在106年共計訓練女性3萬4284人，就業率為78.99%，女性訓練人數占整體訓練人數比率為63%。

勞動部也說，透過全國300多個公立就業服務據點，提供「一案到底」專人客製化服務，並運用多元就業促進工具，排除就業障礙，協助就業，106年各公立就業服務機構推介就業婦女共有28萬1745人；另協助二度就業婦女部分，106年協助求職計3萬1895人次，推介就業計2萬5505人次，推介就業率為79%。

引導女性失業者參與培力就業等計畫部分，勞動部說，106年多元就業開發方案協助婦女計1667人次，占全體協助人次比率為75%，培力就業計畫協助婦女計922人次，占全體協助人次比率為63%。

勞動部指出，106年婦女參與創業課程人次計5768人次，占全體參與人次比率為66%，婦女參與諮詢輔導人次計2929人，占全體參與人次比率為69%，婦女申請創業貸款的核貸件數計358件，占全體申請案件比率為76%。

勞動部說，育嬰留職停薪申請人數也由103年7萬3899人增加至106年9萬1927人，男性比率也逐年提高，從103年15.72%上升至106年17.30%。勞動部指出，未來仍將加強事業單位對職場平權相關法令認識與瞭解，持續辦理職場平權暨性騷擾防治研習會，提升雇主職場平權法令認知。（編輯：李錫璋）1070308