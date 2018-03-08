佛州立法買槍須21歲 允教職員佩槍惹議

（中央社邁阿密7日綜合外電報導）美國佛羅里達州今天通過管制槍枝法案，將購買武器的最低年齡提高到21歲，同時資助一個讓部分教師和學校職員佩槍的計畫，引發爭議。

新法案「道格拉斯中學安全法案」（MarjoryStoneman Douglas High School Public Safety Act）以2月14日爆發大規模槍案的中學命名，當時共17人喪命，其中14名是學生。

路透社報導，道格拉斯中學槍擊案發生後，血案倖存學生發起前所未有的遊說行動，希望嚴加管制槍枝。

法新社報導，新法案將最低購槍年齡從18歲提高到21歲，招來影響力甚大的全國步槍協會（NationalRifle Association）反對；此外，法案也禁止使用讓半自動武器轉為全自動的調整裝置，並投注更多經費在心理健康工作上。