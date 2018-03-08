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中央社

佛州立法買槍須21歲 允教職員佩槍惹議

中央社2018/03/08 13:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社邁阿密7日綜合外電報導）美國佛羅里達州今天通過管制槍枝法案，將購買武器的最低年齡提高到21歲，同時資助一個讓部分教師和學校職員佩槍的計畫，引發爭議。

新法案「道格拉斯中學安全法案」（MarjoryStoneman Douglas High School Public Safety Act）以2月14日爆發大規模槍案的中學命名，當時共17人喪命，其中14名是學生。

路透社報導，道格拉斯中學槍擊案發生後，血案倖存學生發起前所未有的遊說行動，希望嚴加管制槍枝。

法新社報導，新法案將最低購槍年齡從18歲提高到21歲，招來影響力甚大的全國步槍協會（NationalRifle Association）反對；此外，法案也禁止使用讓半自動武器轉為全自動的調整裝置，並投注更多經費在心理健康工作上。

這項法案中數項條款都受倡議的學生和家屬們支持，但有一項沒能達到他們的主要訴求，那就是禁止持有像是在2月14日這起血案中使用的突擊式武器。

針對這點，支持新法案的人士辯稱，過去幾年來，美國頻頻發生的校園槍擊案大多是手槍犯案。

法案也包括一項爭議性頗高的志願「保衛計畫」，以喪生槍案的球隊教練費斯（Aaron Feis）命名，目的是讓學校職員佩槍，以「助防止或緩和校園內的主動攻擊事件」。這個條款主要是針對教練和職員所設，有從軍或執法經驗的教師也適用。

法案現送交州長史考特（Rick Scott）簽署成法。倘若史考特沒有否決，法案會在15天後自動生效。

對於史考特是否會否決法案，共和黨人尚未表態，但史考特過去曾反對總統川普武裝教師的呼籲。他的發言人今天表示，史考特尚未做出決定。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070308

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