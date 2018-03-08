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中央社

黃偉哲形象清新 邁向台南市長寶座

中央社2018/03/08 13:43
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者張榮祥台南8日電）一如預期，立委黃偉哲在廝殺慘烈的民進黨台南市長提名初選中脫穎而出；形象清新的他，在台南政壇崛起的過程，和行政院長賴清德有點相似，也正朝台南市長寶座邁進。

55歲的黃偉哲是台南七股人，但從政前多不在台南，就學、擔任國會助理，生活重心都在台北，甚至兩度前往美國，取得耶魯大學和哈佛大學的碩士。

多數台南人對黃偉哲的印象，就是戴個眼鏡，說話斯文，學歷高，形象不錯。黃偉哲禮貌也很周到，沒有地方政治人物的霸氣，看到熟識的媒體，「大哥」、「大姊」時常掛在嘴上。

相較於賴清德，黃偉哲雖然較年輕，但在政壇崛起的速度稍緩，兩人都是在1996年當選國大代表，但黃偉哲當過台南縣議員後，才參選台南立委，不像賴清德直攻立委般地迅速。

台南人對黃偉哲的觀感，多覺得他和賴清德有點相似，兩人都是高學歷，談吐溫和，相片掛在一起，完全沒有違和感，賴以前在台南的人馬，站在黃偉哲身旁，多數人不感到意外，在提名初選勝出，台南人更是認為理所當然。

不過，這場初選廝殺慘烈，如何在選後弭平參選人彼此攻擊時留下的傷痕，是黃偉哲當前首要的努力方向；他告訴中央社記者，他是初選中最早被攻擊，也是承受攻擊最重的人，但這只是黨內選舉，選後同志還是同志。

面對年底的選戰，黃偉哲也不介意選民拿他和賴清德比較，他說，他要做的事，就是在賴清德留下的基礎上，持續深化改革。（編輯：唐聲揚）1070308

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