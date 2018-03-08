黃偉哲形象清新 邁向台南市長寶座

（中央社記者張榮祥台南8日電）一如預期，立委黃偉哲在廝殺慘烈的民進黨台南市長提名初選中脫穎而出；形象清新的他，在台南政壇崛起的過程，和行政院長賴清德有點相似，也正朝台南市長寶座邁進。

55歲的黃偉哲是台南七股人，但從政前多不在台南，就學、擔任國會助理，生活重心都在台北，甚至兩度前往美國，取得耶魯大學和哈佛大學的碩士。

多數台南人對黃偉哲的印象，就是戴個眼鏡，說話斯文，學歷高，形象不錯。黃偉哲禮貌也很周到，沒有地方政治人物的霸氣，看到熟識的媒體，「大哥」、「大姊」時常掛在嘴上。