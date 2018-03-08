快tag閨蜜衝一波一起享優惠　洗板級打卡新熱點在這

準備好大拍特拍了嗎？現在就來揭曉「六福村甜蜜魔宮」為何如此榮幸、被眾網美大讚：「卯起來厲害打卡熱點！」的秘密吧。

粉嫩春季到！是否有發現，走在青春感爆棚尖端的網美們，早已不約而同、紛紛換上粉嫩色系FB/IG大頭貼？據統計2018最受女生歡迎的春季元素，票選出爐依序為：粉色系、棒棒糖、異國風、甜食、下午茶、好姊妹。一向為網美出遊打卡勝地的六福村，早早將這些當紅元素集中收編，推出任誰都會少女心噴發，尖叫與快門此起彼落的「中東甜蜜魔宮-甜點嘉年華」，閨蜜限定雙人套票優惠價999元。



▲一向為網美出遊打卡勝地的六福村，早早將這些當紅元素集中收編。（圖／授權自yoona_hz IG）

100隻真人比例棒棒糖森林、3.5公尺巨型甜甜圈、100坪3D漂浮地景藝術「糖果樂園」、200坪奇幻糖果海、綿延1,000公尺糖果走廊、以及1,000異國市集浪漫場景…不只是「甜點嘉年華」，更是閨蜜專屬的「放閃露天攝影棚」啊！跟姊妹淘說好穿上同色系姊妹服，戴上自拍棒，拍到天荒地老也沒有男友干涉，妳說說，還有什麼比這開心？連美肌模式都能關掉、自備大笑紅潤了。



▲100隻真人比例棒棒糖森林、3.5公尺巨型甜甜圈、100坪3D漂浮地景藝術「糖果樂園」。（圖／授權自emily810113 IG）

只有跟姊妹淘在一起，才能盡情品嘗甜點、放縱失心購物欲。在「中東甜蜜魔宮」特別召集了100種夢幻甜點美食、以及1,000 異國特色小物，好吃又好買。許多在台灣並不常見的異國甜點，都能在這「甜點嘉年華」中大快朵頤：玫瑰之心馬林糖、太妃糖蘋果、魔法糖…等，都是超人氣掃貨伴手禮，拿來當姊妹淘自拍小道具也美膩得超可以。

更別說異國特色市集中，那些瀰漫濃濃情調的阿拉伯磚、沙漠藏寶盒…跟閨蜜約好，這次大家都要帶上大包包，少了男伴幫忙，這些不可能不失心瘋的異國小物，我們得自己扛了。



▲目不暇給充滿光影與特技的「糖果情緣」；以及中東舞者演出的「布爾薩之舞」，不停旋轉為眾人祈福，非常有看頭。（圖／合成圖）

「甜蜜魔宮表演秀」共三段表演，都非常值得一看：包含了JC公主與糖果男孩的冒險奇幻故事；目不暇給充滿光影與特技的「糖果情緣」；「甜點嘉年華」會在戶外進行快閃秀；以及中東舞者演出的「布爾薩之舞」，不停旋轉為眾人祈福，非常有看頭。



▲六福村即日起~3/25，推出「閨蜜優惠套票」，兩人同行門票只要$999。（圖／授權自mong_tong IG）

結伴同行，讓美食更好吃，讓出遊更好玩。六福村即日起~3/25，推出「閨蜜優惠套票」，兩人同行門票只要$999。特殊DRESS CODE更享半價優待，看來這個春，不衝一波朝聖，再來個打卡換頭貼，就要看不見眾網美車尾燈了啊！