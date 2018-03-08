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快tag閨蜜衝一波一起享優惠　洗板級打卡新熱點在這

生活中心／綜合報導2018/03/08 14:55
▲2018最受女生歡迎的春季元素為：粉色系、棒棒糖、異國風、甜食、下午茶、好姊妹。（圖／授權自aprilustin IG.lovelygirl840110 IG）
▲2018最受女生歡迎的春季元素為：粉色系、棒棒糖、異國風、甜食、下午茶、好姊妹。（圖／授權自aprilustin IG.lovelygirl840110 IG）

粉嫩春季到！是否有發現，走在青春感爆棚尖端的網美們，早已不約而同、紛紛換上粉嫩色系FB/IG大頭貼？據統計2018最受女生歡迎的春季元素，票選出爐依序為：粉色系、棒棒糖、異國風、甜食、下午茶、好姊妹。一向為網美出遊打卡勝地的六福村，早早將這些當紅元素集中收編，推出任誰都會少女心噴發，尖叫與快門此起彼落的「中東甜蜜魔宮-甜點嘉年華」，閨蜜限定雙人套票優惠價999元。

準備好大拍特拍了嗎？現在就來揭曉「六福村甜蜜魔宮」為何如此榮幸、被眾網美大讚：「卯起來厲害打卡熱點！」的秘密吧。


▲一向為網美出遊打卡勝地的六福村，早早將這些當紅元素集中收編。（圖／授權自yoona_hz IG）

100隻真人比例棒棒糖森林、3.5公尺巨型甜甜圈、100坪3D漂浮地景藝術「糖果樂園」、200坪奇幻糖果海、綿延1,000公尺糖果走廊、以及1,000異國市集浪漫場景…不只是「甜點嘉年華」，更是閨蜜專屬的「放閃露天攝影棚」啊！跟姊妹淘說好穿上同色系姊妹服，戴上自拍棒，拍到天荒地老也沒有男友干涉，妳說說，還有什麼比這開心？連美肌模式都能關掉、自備大笑紅潤了。


▲100隻真人比例棒棒糖森林、3.5公尺巨型甜甜圈、100坪3D漂浮地景藝術「糖果樂園」。（圖／授權自emily810113 IG）

只有跟姊妹淘在一起，才能盡情品嘗甜點、放縱失心購物欲。在「中東甜蜜魔宮」特別召集了100種夢幻甜點美食、以及1,000 異國特色小物，好吃又好買。許多在台灣並不常見的異國甜點，都能在這「甜點嘉年華」中大快朵頤：玫瑰之心馬林糖、太妃糖蘋果、魔法糖…等，都是超人氣掃貨伴手禮，拿來當姊妹淘自拍小道具也美膩得超可以。

更別說異國特色市集中，那些瀰漫濃濃情調的阿拉伯磚、沙漠藏寶盒…跟閨蜜約好，這次大家都要帶上大包包，少了男伴幫忙，這些不可能不失心瘋的異國小物，我們得自己扛了。


▲目不暇給充滿光影與特技的「糖果情緣」；以及中東舞者演出的「布爾薩之舞」，不停旋轉為眾人祈福，非常有看頭。（圖／合成圖）

「甜蜜魔宮表演秀」共三段表演，都非常值得一看：包含了JC公主與糖果男孩的冒險奇幻故事；目不暇給充滿光影與特技的「糖果情緣」；「甜點嘉年華」會在戶外進行快閃秀；以及中東舞者演出的「布爾薩之舞」，不停旋轉為眾人祈福，非常有看頭。


▲六福村即日起~3/25，推出「閨蜜優惠套票」，兩人同行門票只要$999。（圖／授權自mong_tong IG）

結伴同行，讓美食更好吃，讓出遊更好玩。六福村即日起~3/25，推出「閨蜜優惠套票」，兩人同行門票只要$999。特殊DRESS CODE更享半價優待，看來這個春，不衝一波朝聖，再來個打卡換頭貼，就要看不見眾網美車尾燈了啊！

閨蜜票券這裡買的到: https://goo.gl/HESqXS

活動官網: https://goo.gl/rmCHNt

關鍵字閨蜜打卡熱點網美甜點嘉年華放閃露天攝影棚夢幻甜點美食姊妹淘自拍
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