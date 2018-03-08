車輛撞輕軌 高捷首例索賠

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄捷運今天表示，輕軌通車2年多，舒適的服務品質增加許多運量，但有民眾仍輕忽輕軌路權區，須由輕軌優先的規定，導致碰撞事件頻傳，因此近來首開追償毀損列車修護費案例。

高捷統計，104年底通車以來，共有14件違規碰撞輕軌的肇事件數，肇事車輛包括貨車、汽車、機車等，違規肇事依事實認定屬於捷運警察或是交通隊，罰款也各有依據。

捷警指出，裁處闖越輕軌路廊者依大眾捷運法開出新台幣7500元的罰款，若民眾未依號誌行駛肇事者，最高被開罰1萬800元。

肇事者除了交通罰款外，對於毀損輕軌列車也要負賠償責任。