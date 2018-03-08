影／金所炫主動親尹斗俊　Highlight成員搶看

韓劇《廣播羅曼史》最新劇情正式進入甜蜜階段，男主角池秀浩（尹斗俊）不斷向宋可琳（金所炫）丟直球告白，更霸氣喊話「不准不接電話」，攻陷不少女性粉絲芳心，就連尹斗俊所屬團體「Highlight」成員們也都跟著追劇，但真正原因卻讓他哭笑不得，因為大家不是為了支持自己，而是為了看金所炫。

該劇最新劇情中，男女主角終於認出彼此是兒時的初戀情人，池秀浩也告白要求交往，雖然宋可琳一開始並未答應，但也經不住男生猛烈的追求攻勢，直到在某次的在廣播室的會議上，他氣她不信任自己，嘴上不斷抱怨，宋可琳才主動獻吻道歉，粉紅氛圍讓觀眾看得直呼開心。