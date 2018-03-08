影／金所炫主動親尹斗俊　Highlight成員搶看

韓劇《廣播羅曼史》最新劇情正式進入甜蜜階段，男主角池秀浩（尹斗俊）不斷向宋可琳（金所炫）丟直球告白，更霸氣喊話「不准不接電話」，攻陷不少女性粉絲芳心，就連尹斗俊所屬團體「Highlight」成員們也都跟著追劇，但真正原因卻讓他哭笑不得，因為大家不是為了支持自己，而是為了看金所炫。
該劇最新劇情中，男女主角終於認出彼此是兒時的初戀情人，池秀浩也告白要求交往，雖然宋可琳一開始並未答應，但也經不住男生猛烈的追求攻勢，直到在某次的在廣播室的會議上，他氣她不信任自己，嘴上不斷抱怨，宋可琳才主動獻吻道歉，粉紅氛圍讓觀眾看得直呼開心。
▲《廣播羅曼史》甜蜜階段受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.3.8）
其實尹斗俊、金所炫並非第一次合作，但在這次的戲劇打破了金所炫對尹斗俊的最初印象。過去金所炫一直認為尹斗俊有著「寡言」的形象，不過因戲變熟後才發現對方幽默感十足，尹斗俊則猛誇她就如同第一印象般熱情美麗，聽得金所炫羞喊：「什麼呀！」而提到寡言形象，尹斗俊認為和池秀浩最大差異就是說話的份量，為揣摩角色要讓自己少說點話，金所炫就問他：「還順利嗎？」尹斗俊表示認識他的人都很不習慣，直嚷：「不太順利，簡直快瘋了！」《廣播羅曼史》每周二、三在愛奇藝台灣站上架播出，完整專訪內容也敬請鎖定網站。