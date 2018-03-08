印度東北出老虎 遊客夏天或可直擊

（中央社記者康世人新德里8日電）全世界有60%的老虎是在印度，但因環境改變，老虎生存不易。但印度專家最近發現，在東北部積雪山區發現老虎蹤跡，相當罕見，遊客今年夏天造訪當地時，將可能看到老虎。

史文指出，以印度現在情況，在東北部雪地發現老虎極不尋常。在阿魯納查省，約有十幾頭老虎，印度國家老虎保護局已至少確認8頭老虎，且正在印度東北部進行採樣，而老虎普查也正採用更精確的目擊方法，連跨越印度與緬甸的邊界也不會排除採樣。

印度環境部長瓦德漢（Harsh Vardhan）表示，顯然老虎在印度東北部的棲息地已超出原本的阿薩姆省（Assam）範圍，除在阿魯納查省發現老虎蹤跡外，也在曼尼普爾省（Manipur）、那加蘭省（Nagaland）等其他東北省分發現老虎蹤跡。

他指出，最近甚至還在古茶拉底省（Gujarat）丹縣（Dang）與馬哈拉什特拉省（Maharashtra）納西（Nashik）地區邊界，及果阿（Goa）、卡納塔卡省（Karnataka）和馬哈拉什特拉省邊界，聽聞有老虎出沒。

瓦德漢認為，隨著上述新的老虎棲息地出現，代表環境部在老虎保育的努力上，出現健康發展的跡象。

他說，政府希望老虎普查能在年底前完成，以取得更精確數據。因為如果有30%的老虎生存在老虎保育區外，那就需要設置更多老虎保育區，在老虎普查完成後，預計老虎保育區會增加。

根據先前的普查，印度老虎達到2226頭，年均成長率為6%，印度政府也不斷增加老虎保育預算。（編輯：屈享平）1070308