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中央社

公開嘉義縣長初選資訊 民進黨：可申請

中央社2018/03/08 13:58
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷、范正祥台北8日電）民進黨嘉義縣長初選勝出的翁章梁競選總幹事、立委蔡易餘今天要求，黨中央公開嘉義縣長初選錄音、錄影資訊。民進黨表示，如果有相關初選資料，請正式向黨中央提出申請。

民主進步黨嘉義縣長初選由前農委會副主委翁章梁勝出，對手嘉義縣議會議長張明達質疑不公，民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀昨天回應媒體詢問時重申，作業公正，並希望輸的人應承認結果，表現風度。

擔任翁章梁競選總幹事的蔡易餘上午在立法院召開記者會表示，張明達陣營的前立委林國慶在接受政論節目、電台訪問時，說了幾個似是而非的事，一直在呼喊民調不公平，甚至對民進黨的尊嚴做了不實的批判，黨中央真的要繼續縱容這樣的行為嗎？

蔡易餘說，當時，民調進行時發生了假民調的干擾行為，翁章梁確實擔心假民調影響公平性，向黨中央表示願意重做民調，但張明達不同意，因此翁章梁同意接受民調結果。過程中，張明達不斷要求立即計算成績，不能因結果不如預期，就「回馬槍」質疑民調不公。

蔡易餘表示，請黨中央公開雙方在討論民調過程，以及張明達主張要立即開封民調的錄音、錄影，證實林國慶、張明達的輔選幹部，所講的都不是事實，用扭曲的事實傷害民進黨，黨中央不能縱容。

民進黨發言人鄭運鵬接受中央社記者訪問時表示，如果有相關初選資料，請正式向中央黨部提出檢舉。並呼籲初選過後，民進黨團結勝選的方向要維持，希望參加初選的雙方陣營互相祝福、互相尊重，保持運動家精神。

鄭運鵬表示，黨主席蔡英文在2月21日的中央執行委員會也已經明確指示，縣市長初選候選人及黨員同志應遵守不互相攻訐、不傷害本黨形象的規定。（編輯：溫貴香）1070308

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