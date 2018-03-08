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中央社

豔星告封口無效 白宮：川普打贏仲裁案

中央社2018/03/08 14:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普遭AV女星丹尼爾斯踢爆曾與她有婚外情，白宮發言人今天表示，川普已在緋聞仲裁案中勝訴。丹尼爾斯昨天提出告訴，求判她和川普律師簽下的「封口協議」無效。

AV女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）本名柯立福（Stephanie Clifford），她在告訴狀中說，10多年前她和川普有過「親密關係」，川普的律師要她簽下封口協議。但告訴狀宣稱，川普本人從未簽署這樁保密協議，因此協議無效。

路透社報導，柯立福先前曾說，她要採取法律途徑，因為她有談論這段「親密關係」的自由，而且不怕遭報復。

據告訴狀內容，柯立福說她和川普的親密關係始於2006年夏天，當時川普的妻子梅蘭妮亞（Melania）才生下兒子拜倫（Barron）不久。這段戀情一直持續到2007年。

路透社無法獨立證實這些指控。

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）否認川普與柯立福有過戀情，並說川普的私人律師已就此事在仲裁案中獲判勝訴。

根據柯立福的告訴狀，川普的律師柯恩（MichaelCohen）2月27日對她提出法外仲裁程序，也沒先通知她，一切是為了「讓她閉嘴」、「保護川普先生」。

柯恩自己的律師羅森（Lawrence Rosen）今天在聲明中說，柯恩已收到仲裁決定，禁止柯立福公開保密協議中的機密內容。

柯恩據報過去承認自掏腰包支付13萬美元（約新台幣380萬元）給柯立福，要她別公開和川普的戀情。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070308

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