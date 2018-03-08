豔星告封口無效 白宮：川普打贏仲裁案

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普遭AV女星丹尼爾斯踢爆曾與她有婚外情，白宮發言人今天表示，川普已在緋聞仲裁案中勝訴。丹尼爾斯昨天提出告訴，求判她和川普律師簽下的「封口協議」無效。

AV女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）本名柯立福（Stephanie Clifford），她在告訴狀中說，10多年前她和川普有過「親密關係」，川普的律師要她簽下封口協議。但告訴狀宣稱，川普本人從未簽署這樁保密協議，因此協議無效。

路透社報導，柯立福先前曾說，她要採取法律途徑，因為她有談論這段「親密關係」的自由，而且不怕遭報復。