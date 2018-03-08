科技女力論壇 南科大廠釋職缺女性優先

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台灣微軟公司與教育部等單位合作，今天在成功大學舉辦「Ada Workshop：科技女力論壇」，南科園區多家廠商響應釋出150個科技領域職缺，開放女性優先投遞履歷。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成在會中表示，近年來科技領域中兩性平權與職涯潛能的對等性，持續成為發燒話題。電腦工程、人工智慧、程式編碼等資工科技領域早已不是男性的專屬，越來越多女性加入且表現極為出色，國內外更興起一股女力當道的潮流。

施立成指出，資數理工領域的學生有35%是女性，但在亞洲針對12至19歲女性進行調查，卻只有1/4可以說出在科技理工領域有代表性的女性「看板人物」。