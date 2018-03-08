陳樹菊阿嬤病倒菜攤 罕見1個月未賣菜

（中央社記者盧太城台東縣8日電）台灣之光、台東善心賣菜阿嬤陳樹菊，春節前病倒在菜攤，緊急送醫開刀，目前在家修養，她的「員金蔬菜攤」，罕見地1個月未開張。

樹菊阿嬤的隔壁菜攤老闆說：「跟她說要休息，她就不休息，這次應該知道嚴重性了」。陳樹菊在過年前的半個月，發現身體不舒服，大家勸她休息去看病，她就是不去，結果病倒在菜攤。菜攤老闆說：「若再慢半小時送醫，樹菊阿嬤就慘了。」

陳樹菊的鄰居說，陳樹菊過去都是骨頭問題，這次是腸子出問題，好像很嚴重，開刀後已經回家休息了。

今年67歲的陳樹菊，從13歲開始賣菜，20歲那年論及婚嫁，因父親的一句話「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦」，於是錯過了婚期，因母親早逝兼當母職，幫忙賣菜又照顧弟妹。