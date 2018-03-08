遭嗆「你不怕被淘汰？」　謝祖武反擊說……

金鐘視帝謝祖武主演新片《王牌教師 麻辣出擊》日前殺青，他笑得特別開懷，但其實他也是真正的大學系主任，去年9月正式受聘擔任「台北城市科技大學」演藝事業學士學位學程系主任，據悉，他因為大砲個性，會噹不背劇本的後進「威名遠播」，因此學校咸認他是出任系主任的不二人選。
事實上，這次《王牌教師 麻辣出擊》，他也用了許多得意門生，擔綱此片幕前幕後工作，「看到電影順利殺青，學生們有了實務經驗，當然特別高興！」不過，這個主任卻連一張跟學生的合照都沒有，同學們說：「沒有人敢跟系主任合照！」可見他平日教學之嚴謹。
▲謝祖武當系主任親上火線，連招生說明會也主持。（圖／城市科大，2018.03.08）
此外，現在年輕人講話語氣太直接，也讓謝主任哭笑不得，他回憶有個學生直接發問說：「你不怕被淘汰？會怕沒有工作嗎？」乍聽到相當震驚，但也直言：「工作其實很多，只怕你沒準備好而接不起來。」並勉勵同學要不斷充實自己，「有了實力，怎會怕沒有工作呢」，他還把手舉到自己頭上，告訴學生：「我尊敬我的工作，把自我永遠放在工作底下，如此沒有什麼是做不到的。」
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