NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈無照男讓懷孕女友頂替女警慧眼識破郵遞幸福與祝福　溫馨飛舞縣警局跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

HTC旗艦機 陳柏諭：不走太高定價路線

中央社2018/03/08 14:15
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北8日電）旗艦機越賣越貴，宏達電台灣區總經理陳柏諭坦言，台灣高階市場7成、8成都被iPhone吃下，其它的幾乎在打混戰，「宏達電不傾向像三星一樣，走太高定價的路線」，定價要非常精準。

農曆年前，宏達電進行組織調整，升任HTC台灣區總經理的陳柏諭表示，去年宏達電在台灣手機市場的銷售額與銷售量都排名第4，今年有很大成長空間，加上今年1月手機市場中，除了前2名，第3名至第5名的差距非常小，競爭激烈。

展望今年，陳柏諭表示，他認為，「手機產品的定價、價格區間要非常明確」，今年各個價格帶都會有新機，至少有5支到6支。

陳柏諭表示，台灣手機市場因為補貼壓縮關係，高價單機「變得很難推」，因此會從「電信綁約資費的價格」思考，他認為，國內電信商的平均資費大約在千元以下，占最大宗的主力銷售價格帶是新台幣1萬元到1萬5000元，甚至是1萬元以下。

然而，「旗艦機還是每個手機品牌的指標」，但他坦言，台灣高階手機市場幾乎7成、8成被iPhone吃下，其他的品牌在這裡幾乎是在打混戰，「宏達電不傾向像三星一樣，走太高定價的路線」，他認為，有些高價套裝雖然加送不少商品，「但其實是會導致通路混亂，硬塞硬綁的結果，手機價格反而會被經銷商亂拆解」。

蘋果（Apple）去年推出的10週年紀念機iPhone X，最便宜要價新台幣3萬5900元，台灣三星今年旗艦機S9系列中，規格最高階的S9+ 256GB版本，在台定價3萬1900元，為目前Android陣營身價最高的旗艦機皇。

過去主導台灣智慧機業務的陳柏諭，在升任台灣區總經理後也將負起Vive在台發展的責任，他初步構想，Vive要發揚光大，B2B的整合不能少，得仰賴全套的解決方案，舉例來說，中國大陸vive教室做遠距教學，要從整體環境來建構，包括軟硬體和整合方案，這就必須和系統整合(SI)廠商合作，而SI是台灣廠商強項。

陳柏諭表示，未來會針對部分領域，做更精準的切入，譬如消防教育訓練、購車體驗等，後續和Vive開發者討論後，不排除會有一些招商動作。(編輯：陳永昌)1070308

人大西藏團避談大昭寺帷幕 ...政院籌設文化策進院 以國家...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan