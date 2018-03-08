HTC旗艦機 陳柏諭：不走太高定價路線

展望今年，陳柏諭表示，他認為，「手機產品的定價、價格區間要非常明確」，今年各個價格帶都會有新機，至少有5支到6支。

農曆年前，宏達電進行組織調整，升任HTC台灣區總經理的陳柏諭表示，去年宏達電在台灣手機市場的銷售額與銷售量都排名第4，今年有很大成長空間，加上今年1月手機市場中，除了前2名，第3名至第5名的差距非常小，競爭激烈。

（中央社記者江明晏台北8日電）旗艦機越賣越貴，宏達電台灣區總經理陳柏諭坦言，台灣高階市場7成、8成都被iPhone吃下，其它的幾乎在打混戰，「宏達電不傾向像三星一樣，走太高定價的路線」，定價要非常精準。

陳柏諭表示，台灣手機市場因為補貼壓縮關係，高價單機「變得很難推」，因此會從「電信綁約資費的價格」思考，他認為，國內電信商的平均資費大約在千元以下，占最大宗的主力銷售價格帶是新台幣1萬元到1萬5000元，甚至是1萬元以下。

然而，「旗艦機還是每個手機品牌的指標」，但他坦言，台灣高階手機市場幾乎7成、8成被iPhone吃下，其他的品牌在這裡幾乎是在打混戰，「宏達電不傾向像三星一樣，走太高定價的路線」，他認為，有些高價套裝雖然加送不少商品，「但其實是會導致通路混亂，硬塞硬綁的結果，手機價格反而會被經銷商亂拆解」。

蘋果（Apple）去年推出的10週年紀念機iPhone X，最便宜要價新台幣3萬5900元，台灣三星今年旗艦機S9系列中，規格最高階的S9+ 256GB版本，在台定價3萬1900元，為目前Android陣營身價最高的旗艦機皇。

過去主導台灣智慧機業務的陳柏諭，在升任台灣區總經理後也將負起Vive在台發展的責任，他初步構想，Vive要發揚光大，B2B的整合不能少，得仰賴全套的解決方案，舉例來說，中國大陸vive教室做遠距教學，要從整體環境來建構，包括軟硬體和整合方案，這就必須和系統整合(SI)廠商合作，而SI是台灣廠商強項。

陳柏諭表示，未來會針對部分領域，做更精準的切入，譬如消防教育訓練、購車體驗等，後續和Vive開發者討論後，不排除會有一些招商動作。(編輯：陳永昌)1070308