人大西藏團避談大昭寺帷幕 稱無藏人自焚

中央社記者提問，2月17日拉薩大昭寺大火後，官方公布的資料始終避談具體文物損失情況。官方照片顯示，著名釋迦摩尼佛12歲等身像背後更被黃色帷幕覆蓋，原本的佛龕雕飾與其他佛像文物均無法看見。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議西藏團組會議上午在人民大會堂審查政府計畫和預算報告，並開放媒體採訪。

（中央社記者繆宗翰北京8日電）中國人大今天開放媒體採訪西藏團組會議。面對中央社記者詢問大昭寺大火，官員避談為何搭設帷幕，僅重申無文物受損。另外，中共西藏書記吳英杰還宣稱當地情勢穩定，無人自焚。

中共西藏自治區黨委書記吳英杰發現點到台灣記者後，先是驚訝地重述了一遍「台灣中央社」，隨後將問題轉由拉薩市長果果回答。果果僅回答，釋迦摩尼佛12歲等身像完好無損，文物部門曾登記造冊6510件文物都沒有任何損失、沒有少一件。

另外，華爾街日報記者在提問時，援引美聯社關於西藏近日再傳藏人自焚的報導，要求吳英杰說明。

吳英杰批評美聯社消息「不實事求是」，還說：「如果是在美國某個地方發生自焚，我倒是不奇怪。我可以告訴你，西藏沒有發生自焚的事。」

另外，對於中共修憲一事，吳英杰說，修改中國國家主席任期是為與中共黨章保持高度一致，也是體現「全國人民的黨心、民心」，西藏代表團堅決擁護、贊成。

會議結束前，有記者追問314拉薩事件10周年，西藏將如何加強「反暴恐、反分裂」工作。吳英杰則聲稱，「這個問題不需要回答」，現在西藏局勢穩定、宗教和睦、群眾生活和諧、民生很好。（編輯：馮昭）1070308