女性受到職場性騷擾 調查：54.7%當開玩笑

（中央社記者余曉涵台北8日電）勞動部公佈的調查顯示，女性受僱者最近一年在工作場所有遭受性騷擾占4.4%，高於男性的0.4%。加害者中，以同事或客戶為最多。調查也指出，受到職場性騷擾女性中，有54.7%會當開玩笑，不予理會。

適逢38婦女節，為了解「性別工作平等法」實施情形及受僱者在職場就業平等實況，勞動部在106年9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」，並在今天公佈相關調查結果。

根據調查顯示，女性受僱者最近一年在工作場所有遭受性騷擾占4.4%，高於男性的0.4%。女性遭受性騷擾的加害者，以同事或客戶較高，分別占47.7%、38.6%，其次為上司占25.0%。