女性受到職場性騷擾 調查：54.7%當開玩笑

（中央社記者余曉涵台北8日電）勞動部公佈的調查顯示，女性受僱者最近一年在工作場所有遭受性騷擾占4.4%，高於男性的0.4%。加害者中，以同事或客戶為最多。調查也指出，受到職場性騷擾女性中，有54.7%會當開玩笑，不予理會。
適逢38婦女節，為了解「性別工作平等法」實施情形及受僱者在職場就業平等實況，勞動部在106年9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」，並在今天公佈相關調查結果。
根據調查顯示，女性受僱者最近一年在工作場所有遭受性騷擾占4.4%，高於男性的0.4%。女性遭受性騷擾的加害者，以同事或客戶較高，分別占47.7%、38.6%，其次為上司占25.0%。
調查中也指出，職場女性受到性騷擾後，33.4%會提出申訴，54.7%會當開玩笑，不予理會。
在就業歧視部分，106年事業單位辦理各項業務大部分未考量性別及跨性別/性傾向因素，有性別考量者以「工作分配」占21%最高，其次為「薪資給付標準」占6.6%；有跨性別/性傾向考量者以「工作分配」占9.9%最多。
值得注意的是，有性別考量者不論是在工作分配、薪資給付標準、調薪幅度都較去年高。勞動部官員則說提高的幅度並不高，還在誤差的容許範圍內。
調查中也顯示，106年事業單位同意員工申請「性別工作平等法」各項假別的比率，除家庭照顧假78.1%，其餘均達80%以上。對於大部分母性保護相關假別同意比率則達90%以上，其中以「產假」占94.7%最高，「流產假」占92%，「安胎休養」占91.8%。
勞動部表示，兩項調查分別回收有效樣本事業單位3297份、受僱者4514份（女性3308份及男性1206份）。（編輯：李錫璋）1070308