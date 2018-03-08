政院籌設文化策進院 以國家隊發展文創

（中央社記者顧荃台北8日電）行政院院會今天通過設置文化內容策進院的相關草案，行政院長賴清德表示，希望以行政法人的方式，吸引專業人才，促進資源整合與資金投入，「國家隊」的概念發展文化內容產業。

行政院上午舉行院會，通過文化部提出的「文化內容策進院設置條例」草案、「文化創意產業發展法」部分條文修正草案，以推動成立行政法人「文化內容策進院」，作為連結政府與民間的專業中介組織。法案後續將送立法院審議。

行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德上午在院會中表示， 設置文化內容策進院的目的，是希望以行政法人的方式，吸引更多專業人才，促進資源整合與資金投入，以「國家隊」的概念發展文化內容產業，協助台灣影視產業拓展通路，突破產業規模，提升製產量能。