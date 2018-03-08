政院籌設文化策進院 以國家隊發展文創

（中央社記者顧荃台北8日電）行政院院會今天通過設置文化內容策進院的相關草案，行政院長賴清德表示，希望以行政法人的方式，吸引專業人才，促進資源整合與資金投入，「國家隊」的概念發展文化內容產業。
行政院上午舉行院會，通過文化部提出的「文化內容策進院設置條例」草案、「文化創意產業發展法」部分條文修正草案，以推動成立行政法人「文化內容策進院」，作為連結政府與民間的專業中介組織。法案後續將送立法院審議。
行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德上午在院會中表示， 設置文化內容策進院的目的，是希望以行政法人的方式，吸引更多專業人才，促進資源整合與資金投入，以「國家隊」的概念發展文化內容產業，協助台灣影視產業拓展通路，突破產業規模，提升製產量能。
文化部長鄭麗君出席院會後記者會時表示，台灣文化內容產業發展長期處於市場規模有限、產製量不足及人才流失等困境。
鄭麗君表示，文策院將作為連結政府與民間的中介組織，聚焦振興影視音、ACG、出版等文化內容產業，發揮研發調查、人才培育、題材開發、建構文化金融體系、多元資金統籌及媒合等功能，以催生產業生態系。
鄭麗君說，文策院將與國家文化藝術基金會、國家表演藝術中心、國家電影中心、台灣創意設計中心等中介組織成為協力夥伴，以「國家隊」概念發展文化內容產業，逐步建全文化產業生態系。
她說，文化部已爭取到國發基金匡列新台幣60億元，用於文化內容投資計畫，預計4月上路，將聚焦內容產業，扮演點火功能，邀請民間更多資金投資支持內容產業，投資機制也會跟文策院結合。（編輯：李信寬）1070308