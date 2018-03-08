音樂班女師罹腦瘤 勇敢抗病伴學生逐夢

（中央社記者蘇木春台中8日電）南投縣草屯國小音樂班是國內音樂比賽常勝軍，教師李璨燕是重要推手之一，她去年到醫院檢查發現腦部有顆3公分腫瘤，一度擔心教學生涯就此終止，所幸術後仍可陪學生競賽逐夢。

李璨燕表示，一年多前她開始感覺右邊視力模糊，晚上外出散步時，常因右眼看不清楚而出現視差，爬樓梯時也得需要女兒提醒，才能避免踏空，而開車時也影響視線，親友都阻止她開車上路。

此外，她每天早上起床常出現劇烈頭痛，只能不斷吃止痛藥，期間看了多家眼科診所，始終找不到病灶，直到赴醫院做核磁共振檢查才發現是「腦下垂體腫瘤」做祟。