音樂班女師罹腦瘤 勇敢抗病伴學生逐夢

（中央社記者蘇木春台中8日電）南投縣草屯國小音樂班是國內音樂比賽常勝軍，教師李璨燕是重要推手之一，她去年到醫院檢查發現腦部有顆3公分腫瘤，一度擔心教學生涯就此終止，所幸術後仍可陪學生競賽逐夢。
李璨燕表示，一年多前她開始感覺右邊視力模糊，晚上外出散步時，常因右眼看不清楚而出現視差，爬樓梯時也得需要女兒提醒，才能避免踏空，而開車時也影響視線，親友都阻止她開車上路。
此外，她每天早上起床常出現劇烈頭痛，只能不斷吃止痛藥，期間看了多家眼科診所，始終找不到病灶，直到赴醫院做核磁共振檢查才發現是「腦下垂體腫瘤」做祟。
李璨燕住院期間，非常掛念校內實習音樂會的演出進度，她擔心住院期間影響音樂班孩子的練習，但當學生們知道老師因生病無法時時緊盯練團，反而更加自動自發練習。
返校後，李璨燕因班級樂團練習更加頻繁，小朋友難免出現噪動狀況，她開玩笑提到過去帶團時說話語氣較強硬，動完腦部手術，走過生死關頭，面對學生態度也軟化許多。
亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，院長許永信說，李老師罹患3公分的腦下垂體腫瘤，為常見的良性腺瘤，目前發生原因不明，約佔所有腦瘤比例10%至15%。
腦瘤可分為「功能性腺瘤」和「非功能性腺瘤」，前者與腦下垂體分泌的賀爾蒙有關，後者大多等到腫瘤壓迫到周圍視神經或腦組織，就會出現視力模糊、眼壓升高、頭痛等症狀。
許永信提醒，男性若有不舉、女性月經失調或溢乳，可能為腦下垂體腫瘤前期的徵兆，但若出現頭痛、視力模糊等現象，則可能為腫瘤長大所致，應立刻赴醫檢查。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070308