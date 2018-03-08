NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈郵遞幸福與祝福　溫馨飛舞縣警局翻轉性別歧視　雲林女子館歡慶周年跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

立法防制跟蹤騷擾 藍委籲政府速提版本

中央社2018/03/08 14:26
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王承中台北8日電）立法院內政委員會國民黨籍召委楊鎮浯今天表示，今年母親節前，內政部還提不出「跟蹤騷擾防制法」草案，他將主動排審已付委的草案，會期內完成立法案。

立法院內政委員會另一席召委、民進黨籍立委洪宗熠表示，雖然排案是召委的權利，但相關的立法，還是要看社會各方的意見，他也會詢問內政部的意見。

去年12月間世新大學大三陳姓男學生疑因求愛不成，持預藏水果刀刺傷石姓學妹，震驚社會。中國國民黨立委吳志揚、王育敏召開記者會要求內政部儘快提出跟蹤騷擾防制法草案的版本。

經過將近3個月，選擇38婦女節這一天，國民黨立委林為洲、吳志揚、楊鎮浯、王育敏上午再度召開「跟蹤騷擾立法，我們守護妳」記者會。

林為洲表示，台灣社會過去發生多起愛慕者跟蹤騷擾女性，但以現行法律很難處理，目前僅有「家庭暴力防治法」（家暴法）與「社會秩序維護法」（社維法）中有較明確規定，而社維法罰則最高僅新台幣3000元，家暴法只適用於親屬或親密關係者。

吳志揚表示，2016年他就提出「跟蹤騷擾防制法」草案並已經立法院院會付委，草案明定，無正當理由跟蹤、騷擾他人，可處3萬元以下罰鍰；若因此危害他人生命、自由，可處2年以下有期徒刑，但內政部卻遲未提出對案版本，阻礙立法院排審，呼籲內政部趕快提出對案。

王育敏表示，根據調查，每8名女性就有1人有被跟蹤騷擾的經驗，有個案甚至被跟蹤騷擾長達35年，造成被害人心理遭受極大傷害，她也已提出「跟蹤騷擾防制法」草案，內政部應在這個會期儘速提出對案共同審議。

這個會期擔任立法院內政委員會召委的楊鎮浯表示，若內政部在今年母親節前仍未提出對案版本，他將主動排審已付委的草案，希望會期內完成立法。他說，跟蹤騷擾犯行往往是重大刑案的徵兆，若不能及時阻止恐釀更大的禍事，政府公權力責無旁貸，不能置身事外。（編輯：溫貴香）1070308

音樂班女師罹腦瘤 勇敢抗病...綠能屋頂示範 中南部6縣...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan