立法防制跟蹤騷擾 藍委籲政府速提版本

立法院內政委員會另一席召委、民進黨籍立委洪宗熠表示，雖然排案是召委的權利，但相關的立法，還是要看社會各方的意見，他也會詢問內政部的意見。

經過將近3個月，選擇38婦女節這一天，國民黨立委林為洲、吳志揚、楊鎮浯、王育敏上午再度召開「跟蹤騷擾立法，我們守護妳」記者會。

林為洲表示，台灣社會過去發生多起愛慕者跟蹤騷擾女性，但以現行法律很難處理，目前僅有「家庭暴力防治法」（家暴法）與「社會秩序維護法」（社維法）中有較明確規定，而社維法罰則最高僅新台幣3000元，家暴法只適用於親屬或親密關係者。

吳志揚表示，2016年他就提出「跟蹤騷擾防制法」草案並已經立法院院會付委，草案明定，無正當理由跟蹤、騷擾他人，可處3萬元以下罰鍰；若因此危害他人生命、自由，可處2年以下有期徒刑，但內政部卻遲未提出對案版本，阻礙立法院排審，呼籲內政部趕快提出對案。

王育敏表示，根據調查，每8名女性就有1人有被跟蹤騷擾的經驗，有個案甚至被跟蹤騷擾長達35年，造成被害人心理遭受極大傷害，她也已提出「跟蹤騷擾防制法」草案，內政部應在這個會期儘速提出對案共同審議。

這個會期擔任立法院內政委員會召委的楊鎮浯表示，若內政部在今年母親節前仍未提出對案版本，他將主動排審已付委的草案，希望會期內完成立法。他說，跟蹤騷擾犯行往往是重大刑案的徵兆，若不能及時阻止恐釀更大的禍事，政府公權力責無旁貸，不能置身事外。（編輯：溫貴香）1070308