亞洲顧客真的不愛iPhone X 分析師：蘋果今年

Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang 表示，從農曆新年期間的表現來看，蘋果的 iPhone X 可能真的不怎麼吸引亞洲顧客，但蘋果公司已經有一些新的產品在產線上了。

在週三發布的報告中，Zhang 將今年上半年 iPhone X 的銷售預期下修 550 萬支，但因高階智慧手機銷售萎縮，蘋果公司可望用新產品抵抗 iPhone 銷售下降的衝擊。

「中國農曆新年期間，iPhone X 銷售快速冷卻，這不令我們感到意外。我們認為，iPhone X 銷量進一步縮減，意味著高階智慧手機市場換機循環會持續下去。三星的 S9 手機也出現同樣的問題，因為我們的研究報告推測出該款手機的訂單疲弱。」