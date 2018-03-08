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中央社

綠能屋頂示範 中南部6縣市搶先行

中央社2018/03/08 14:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北8日電）綠能屋頂全民參與方案，申請參與示範的縣市為台中、彰化、雲林、嘉義、台南及屏東6縣市，經濟部能源局表示，基於響應政策及互相觀摩等因素，傾向讓6個縣市全部加入示範行列。

經濟部日前公布綠能屋頂全民參與方案，將由示範縣市先行，後推廣至各縣市適用。經濟部能源局今天表示，截至2月底收件，共有6縣市提出申請，分別為台中、彰化、雲林、嘉義、台南及屏東。

能源局指出，由於示範縣市意義重大，而且能夠彼此互相學習觀摩，雖然原本規劃只有3個示範縣市，申請卻高達6個縣市，基於響應政策目的，加上各地能夠適用的屋頂型太陽光電型態、規模都不同，傾向讓6個縣市都能參與示範。

根據能源局規劃，示範縣市將獲得新台幣500萬元的補助，如果持續配合能源局推動，每縣市最高能獲得1200萬元的補助。能源局指出，由於各地方能夠設置太陽光電的條件都不相同，不會因為規模大小等，限制縣市政府的補助額，只要有實際支出，能源局都會協助請款。

能源局預估，推動綠能屋頂全民參與方案，補助地方政府預算約為1億元；相關經費將由再生能源發展基金支出，協助再生能源推動。預計2020年以前，可推動目標2GW的裝置容量。

經濟部能源局日前公布綠能屋頂全民參與方案，明訂大、中、小三種投標規模及資本額限制，透過地方政府擔任平台，普查屋頂設置潛量，再擇定綠能屋頂營運商，以再生能源躉購費率簽訂購售電合約，購電收入將分別回饋3%給地方政府，10%回饋給屋頂出租人。

以能源局提供資訊試算，如果30坪屋頂設置太陽能板裝置容量約10kw（瓩），由躉購費率回饋10%給屋頂出租人，依照107年第一期的躉購費率計算，每度6.4137元，一年發電量為1萬2500度，每月可回饋給用戶668元，全年可獲得8017元回饋。

示範縣市將獲得500萬元的獎勵補助，如果後續配合能源局持續推動三階段，估計每個縣市政府可獲得1200萬元的補助金；後續加入推廣的縣市，則至少可獲得400萬元補助；示範縣市預計今年8月底就可完工發電。（編輯：林孟汝）1070308

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