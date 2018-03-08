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政治

因應陸惠台吸星大法　文化部砸百億推文創

記者林仕祥／台北報導2018/03/08 14:45
▲文化部長鄭麗君表示，政府投入高達百億的資金，扮演點火功能，邀請民間更多資金來支持文化產業。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.8）
▲文化部長鄭麗君表示，政府投入高達百億的資金，扮演點火功能，邀請民間更多資金來支持文化產業。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.8）

中國大陸日前發布31條惠台措施，其中放寬台灣影視和圖書等市場准入限制，可能進一步掏空我文創產業。對此，文化部長鄭麗君今（8）日在行政院會後記者會表示，將設立「文化內容策進院」作為政府與民間的中介組織，以國家隊的概念來催生文化內容產業的生態系，政府也投入高達百億的資金，扮演點火功能，邀請民間更多資金來支持文化產業。

文化部提出的「文化創意產業發展法」部分條文修正草案，以及「文化內容策進院設置條例」兩項草案，已於行政院院會後函請立法院審議；鄭麗君坦言，我國文化內容產業，長期受限於市場有限，導致產出量不足、人才流失，且在數位科技發展下，外來文化產業也形成挑戰，我國亟待從振興文化內容出發，提供產業所需專業支持，全面扶植文化內容產業發展。

鄭麗君指出，文創法裡面第七條原定，政府應設立「財團法人文化創意產業發展研究院」來進行研究調查，提供政策建議等功能，但相關功能現已不足解決產業斷鏈問題，所以參考國際趨勢進行修正，改以設立行政法人「文化內容策進院」，文策會未來希望作為連結政府與民間的中介組織，以國家隊的概念，聚焦振興影視音等文化內容產業，發揮研究調查、人才培育、題材開發、營運國家文化記憶庫來催生台灣原生文化內容的應用，以及統籌政府雙軌資金，建構文化金融體系，以引入更多民間資金來提升市場動能，「在這個平台上進行多元資金的統籌跟媒合，希望催生文化融產業的生態系」。

鄭麗君強調，在這兩項草案向立法院提出的同時，文化部已經向國發基金管理會提報「文化內容投資計畫」，初步獲同意匡列新台幣60億元的經費，預計4月上路，以及國發基金第一期、二期的40億資金，加起來總共100億資金，希望扮演「點火」功能，邀請民間更多資金來支持文化產業。

鄭麗君呼籲，文創是國家重要的戰略產業，面對產業斷鏈問題，政府希望透過文策院這樣一個平台，建立文化金融體系，進而催生民間投融資動能，「我常說不能用愛台灣來勸大家投資文化產業，但我們要讓大家相信，投資台灣文化是非常有前景的產業」。

此外，鄭麗君說，要讓台灣原生相關的文化內容，透過文化記憶庫的資料開放和授權，加速台灣在地題材和文化元素的產製過程，在相關內容產業形塑台灣文化的風格和內涵，並積極拓展通路，「像航空母艦一樣，把台灣的影視帶到國際上」。

關鍵字鄭麗君文創惠台國家隊兩岸關係
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