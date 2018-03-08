王維中談春訓：多個球種掌握很好

（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）效力韓職NC恐龍隊的台灣左投王維中，今天談到這次在美隨隊春訓的收穫指出，不論直球、滑球、卡特球、曲球，特別是變速球都掌握得很好，而且都可以丟進好球帶。

NC恐龍這次赴美春訓的最後一場熱身賽，由王維中先發對戰韓職KT巫師隊，一如前幾場，他最快球速仍保持150公里的水準。

王維中這場比賽，主投4局被敲2支安打，其中包括一支陽春全壘打，1分責失，三振KT巫師打者2人，沒有四壞保送，控球穩健，最後NC恐龍4比1獲勝。

他退場後接受記者訪問表示，這趟跟著球隊在美國春訓，最大收穫就是不論直球、滑球、卡特球、曲球，特別是變速球都掌握得很好，而且都可以丟進好球帶，最重要是「不管是任何時候，我都可以把每個球丟出來」。