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中央社

王維中談春訓：多個球種掌握很好

中央社2018/03/08 14:36
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）效力韓職NC恐龍隊的台灣左投王維中，今天談到這次在美隨隊春訓的收穫指出，不論直球、滑球、卡特球、曲球，特別是變速球都掌握得很好，而且都可以丟進好球帶。

NC恐龍這次赴美春訓的最後一場熱身賽，由王維中先發對戰韓職KT巫師隊，一如前幾場，他最快球速仍保持150公里的水準。

王維中這場比賽，主投4局被敲2支安打，其中包括一支陽春全壘打，1分責失，三振KT巫師打者2人，沒有四壞保送，控球穩健，最後NC恐龍4比1獲勝。

他退場後接受記者訪問表示，這趟跟著球隊在美國春訓，最大收穫就是不論直球、滑球、卡特球、曲球，特別是變速球都掌握得很好，而且都可以丟進好球帶，最重要是「不管是任何時候，我都可以把每個球丟出來」。

不過主投KT巫師的賽事裡，2局下被黃載均敲陽春全壘打掉一分算責失。黃載均也曾挑戰美職，王維中說，兩人曾在小聯盟交過手。王維中還說，被擊中的那球是他投出的第一個滑球，沒有失投，只能說黃載均掌握得不錯。

不過王維中4局下面臨1、2壘有人的危機，又輪黃載均打擊，王維中沉著應對，讓黃載均擊出雙殺打，化解失分可能。王維中說，春訓幾場比賽下來，這是他唯一面對兩人在壘的情況。

他表示，自己是靠著專注把節奏放慢，並且把捕手叫上投手丘聊個兩句緩和情緒，如此放鬆與專注，把危機化為轉機。

此外，王維中這場比賽也遭遇了韓國棒壇的二刀流姜白虎，面對他只投了2球就讓姜白虎擊出內野滾地出局。王維中說，因自己是左投他是左打，不能給他站上風的感覺，所盡全力對決他。

NC恐龍即將於明天晚間搭機返回韓國備戰新球季，王維中說，上回去南韓是代表中華隊打國際賽，這次打職業隊，很期待迎接在南韓即將展開的新球季，力求把自己準備好，因為很多球迷等待他們的表現。（編輯：屈享平）1070308

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