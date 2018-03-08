黃國昌告洪秀柱誹謗二審 洪：浪費司法資源

（中央社記者蕭博文台北8日電）立委黃國昌不滿前國民黨主席洪秀柱指他支持核食進口、毒品除罪化，提告誹謗。洪一審獲判無罪，高院今天二審開庭，洪秀柱說，一審已經查得很清楚，上訴是浪費司法資源。

黃國昌不滿洪秀柱民國106年4月3日接受媒體採訪時說，「地方民眾對黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，配合民進黨諸多違法亂紀的言行，引起民眾不滿。」提起自訴控告洪秀柱誹謗。

台北地方法院認為，洪秀柱的言論未刻意虛構事實，屬合理評論，判決無罪。

案經黃國昌提起上訴，台灣高等法院今天開庭。黃國昌委任律師主張洪秀柱未善盡查證義務，原審判斷顯有問題，洪秀柱委任律師則指發表相關言論前已盡查證義務。