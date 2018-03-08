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中央社

黃國昌告洪秀柱誹謗二審 洪：浪費司法資源

中央社2018/03/08 14:40
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北8日電）立委黃國昌不滿前國民黨主席洪秀柱指他支持核食進口、毒品除罪化，提告誹謗。洪一審獲判無罪，高院今天二審開庭，洪秀柱說，一審已經查得很清楚，上訴是浪費司法資源。

黃國昌不滿洪秀柱民國106年4月3日接受媒體採訪時說，「地方民眾對黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，配合民進黨諸多違法亂紀的言行，引起民眾不滿。」提起自訴控告洪秀柱誹謗。

台北地方法院認為，洪秀柱的言論未刻意虛構事實，屬合理評論，判決無罪。

案經黃國昌提起上訴，台灣高等法院今天開庭。黃國昌委任律師主張洪秀柱未善盡查證義務，原審判斷顯有問題，洪秀柱委任律師則指發表相關言論前已盡查證義務。

洪秀柱在庭外表示，一審法官已經查得很清楚，上訴浪費時間、司法資源很不必要，但也只能配合法院程序。

針對日前外傳藍營基層力拱洪秀柱參選台北市長，洪秀柱說，有些朋友非常熱心，感謝他們的肯定，但目前主要任務是想辦法讓年輕一代浮上檯面，在舞台上一展長才，不可能參選台北市長，趕快讓青壯派同志站上舞台，比什麼都要緊。

媒體問到，國民黨遭批評對政治時事的反應慢半拍，洪秀柱則說，社會大眾對國民黨還是有相當大的期許，因此在社會各種議題上，覺得國民黨聲音小了一些，但文傳會並不是沒在做事，如何加強火力讓社會大眾知道國民黨對每個議題的態度是什麼，是很重要的事情。

洪秀柱昨天在臉書針對退役上校謬德生意外事件發表看法，認為謬德生走上街頭，是民進黨政府和撕裂族群、挑撥社會對立的人霸凌出來的不幸結果。洪秀柱今天表示，希望社會回復原來良善的一面，也呼籲政府理性溝通傾聽，如果不願溝通面對傾聽，那要政府幹什麼。（編輯：劉政權）1070308

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