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中央社

幫助創業團隊 科技部找矽谷業師助陣

中央社2018/03/08 14:42
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北8日電）科技部創新創業激勵計畫，讓39個科研創業團隊進行為期3天營隊活動，今天開業式邀請宏碁創辦人施振榮、矽谷業師等產業界大師分享創業經驗。

科技部指導，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「107年度第一梯次創新創業激勵計畫」，今天早上在龍潭渴望會館舉行開幕式，39個科研創業團隊將進行為期3天極具挑戰並可精進創業實力的創新宏圖營。

科技部長陳良基及宏碁創辦人施振榮鼓勵團隊掌握科技趨勢，不要懼怕失敗，在營隊活動中學習企業先進們的創業經驗，作為未來創業的基礎。

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心主任莊裕澤表示，參與學員應好好掌握計畫提供的培訓課程，培養創業所需多元知識；這次計畫有多家企業贊助，並有多位企業代表及矽谷業師們願意把自己最寶貴的創業經驗，向未來的創業者分享，希望受訓團隊從中汲取創業經驗。

為期3天的營隊設計效法美國麻省理工學院「MITBootcamps」流程及精神，透過密集商業簡報演練及諮詢，不斷調整商業模式簡報內容。同時為了促進團隊合作及交流，融入密室脫逃遊戲精神，安排團隊合作活動，透過團隊交流互動，使各團隊集思廣益提升合作力，突破創業困境。

「創新創業激勵計畫」會進行為期半年的培訓與商業訓練過程，整合國內外資源和跨世代創業經驗，透過新創團隊評選展示、天使創投媒合會等實際演練機會，鏈結初創投資資金，鼓勵團隊將學研成果進行商業化市場測試，帶動台灣下一波經濟新模式。（編輯：李信寬）1070308

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