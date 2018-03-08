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〈微軟新平板預購〉台供應鏈受惠 和碩可望暫掃陰霾

鉅亨網2018/03/08 14:48
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微軟 LTE 版 Surface Pro 平板，已在美國、加拿大與澳洲等國正式開放預購，隨著預購起跑，台廠供應鏈可望受惠，其中，代工大廠和碩 (4938-TW) 為微軟 Surface 系列產品代工合作夥伴，在 Surface Pro 開始出貨後，營運動能可望直接受惠添新柴火。

微軟 LTE 版 Surface Pro 平板，是系列產品中首度內建 LTE 連線功能，將可實現真正的隨時聯網功能，目前僅在美國、加拿大與澳洲等國正式開放預購，提供 8GB+256GB 的單一規格，定價為 1449 美元，預計出貨時間為 5 月 1 日。

隨著 LTE 版 Surface Pro 開放預購，台供應鏈皆可望同步受惠，其中微軟 Surface 系列產品主力代工廠和碩，將是產品上市的主要受惠者。

和碩去年第 4 季營運平淡，主要是因機殼組裝良率不佳，連帶影響整機產品組裝供貨進度，和碩在去年已積極進場調整機殼廠良率，但最快也要今年才可見到成效，但在蘋果新機上市前，Surface Pro 率先開始預購出貨，有助支撐和碩營運，使和碩一掃去年下半年陰霾。

除和碩外，Surface 產品台灣供應廠不少，包含供應鍵盤的群光 (2385-TW) 與科嘉 (5215-TW)、散熱模組廠奇鋐 (3017-TW) 與泰碩 (3338-TW)，連接器廠貿聯 - KY(3665-TW) 等，營運皆可望同步受惠。

和碩一直是 Surface Pro 主力代工廠，在產品上市後，營運也有不錯表現，但對和碩而言，營運主軸仍得看蘋果產品，傳蘋果今年將推出 3 款新 iPhone，其中被視為有機會成為今年最熱銷的 6.1 吋 LCD 版本 iPhone，也傳由和碩取得 6 成代工訂單，若蘋果該款機種上市熱銷，和碩也將成為大贏家。

和碩將在下周四 (15 日) 舉行線上法說，市場將關注蘋果訂單動態、筆電出貨狀況與今年資本支出等相關新近程計畫等，屆時和碩也將公布去年財報。

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