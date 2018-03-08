台股盤後－電子權值回神 比特幣反掉滿地 上漲77點

受到美股期指回穩帶動，亞股也同步反彈，台股今 (8) 日早盤由台積電領軍反攻，聯電也因為庫藏股強攻漲停，鴻海、大立光、國巨等權值股同步齊彈，指數一度大漲逾 100 點，然而強勢族群比特幣概念股卻明顯拉回，撼訊、映泰及麗臺均跌停，終場指數上漲 77.92 點，以 10823.24 點作收，成功收復月季線，成交值 1204.8 億元。

以中小型股為主的櫃買市場同樣開高震盪，生醫股續演強勢指標，終場上漲 1.26 點，以 150.27 點作收，成交值 373.99 億元。

台股類股今日漲多於跌，漲幅最高的是玻陶類股，漲幅達 2.6%，光電、半導體、油電燃氣、電機機械、其他電子、生醫等漲幅已均超過 1%，化學生醫、造紙、資訊服務、紡纖、化學、橡膠、電子通路、電器電纜、鋼鐵、通信網路、金融、電子零組件、其他類、觀光、航運、建材營造等也均收紅。