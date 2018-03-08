NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈大陸搶鴻海？賴：我信企業對台有心加油再等等　下周油價估降0.2元跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

研究：大腦學習細胞 13歲後停止增生

中央社2018/03/08 14:53
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社巴黎7日綜合外電報導）一項研究報告今天指出，掌管人類記憶和學習的大腦區域，似乎約在13歲時停止製造神經細胞。

一般廣泛認為，人類的大腦海馬迴（hippocampus）區域會持續生成神經元直到成年，跟其他哺乳類動物一樣，但這項研究結果挑戰了舊有觀念。神經元透過化學性和電性訊號傳遞訊息。

一些研究曾指出，人類大腦的海馬迴每天生成數百個神經元，並認為尋找促進神經新生（neurogenesis）的方法，能幫助解決老化伴隨的腦部病變。

然而，美國加州大學舊金山分校（University ofCalifornia in San Francisco）的報告共同作者阿爾瓦雷茲-拜伊拉（Arturo Alvarez-Buylla）告訴法新社，觀察59名成年者和孩童的腦部樣本，「我們發現18歲以上民眾的海馬迴沒有年輕神經元，或新神經元祖細胞分裂的證據」。

他表示，研究人員在剛出生至1歲之間孩童的腦部找到一些神經元，「還有7歲至13歲間找到幾個」。

這篇研究刊登在「自然」（Nature）期刊。研究團隊表示，研究「指出，人類海馬迴主要在胎兒腦部發育時期生成。」

根據同樣刊登於「自然」的評論，英屬哥倫比亞大學神經科學家史奈德（Jason Snyder）形容這項研究結果「發人深省」。

他說，「這些研究結果肯定會引起爭議」，強調必須經由其他研究人員證實。（譯者：葉俐緯/核稿：張曉雯）1070308

白宮軟化 加墨等國可望豁免...蒲亭大讚川普：對他印象非常好

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan