研究：大腦學習細胞 13歲後停止增生

（中央社巴黎7日綜合外電報導）一項研究報告今天指出，掌管人類記憶和學習的大腦區域，似乎約在13歲時停止製造神經細胞。

一般廣泛認為，人類的大腦海馬迴（hippocampus）區域會持續生成神經元直到成年，跟其他哺乳類動物一樣，但這項研究結果挑戰了舊有觀念。神經元透過化學性和電性訊號傳遞訊息。

一些研究曾指出，人類大腦的海馬迴每天生成數百個神經元，並認為尋找促進神經新生（neurogenesis）的方法，能幫助解決老化伴隨的腦部病變。

然而，美國加州大學舊金山分校（University ofCalifornia in San Francisco）的報告共同作者阿爾瓦雷茲-拜伊拉（Arturo Alvarez-Buylla）告訴法新社，觀察59名成年者和孩童的腦部樣本，「我們發現18歲以上民眾的海馬迴沒有年輕神經元，或新神經元祖細胞分裂的證據」。