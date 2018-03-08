白宮軟化 加墨等國可望豁免鋼鋁高關稅

「會一個國家、一個國家來看，會根據國安來決定。」

白宮新聞祕書桑德斯（Sarah Sanders）在白宮告訴記者：「可能基於國安因素排除墨西哥和加拿大，也可能會有其他國家得到豁免。」

法新社報導，美國政府說，川普最快明天批准對輸美鋼鋁課徵關稅的計畫並未改變，但可能將對此感到不滿的美國盟邦排除在外。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普宣布將課徵鋼鋁關稅，在面臨貿易夥伴威脅、金融市場不安和共和黨內出現反彈的情況下，白宮今天暗示可能修改引起爭論的關稅計畫，墨西哥、加拿大等國可望豁免。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）稍後引述政府官員的話報導，加墨兩國將享有30天的「暫時豁免期」。

政府高官一早便忙著在鏡頭前，設法為川普政策引起的餘波設限。川普關稅計畫引發各界擔心恐掀起全球貿易戰，並且撼動股市，還導致白宮首席經濟顧問請辭。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）堅稱關稅計畫是經過「周全考慮」，而非總統突發奇想的怪點子。

他告訴CNBC：「我們將與盟友建立明智的關係。」「我們不是要掀起貿易戰。」

不過，川普突然的舉措顯然已讓美國與最大貿易夥伴歐洲聯盟（European Union）走向衝突，歐盟今天發出嚴厲警告，揚言已做好準備，鎖定美國鋼鐵、牛仔褲和花生醬等產品實施報復性關稅。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天在記者會說，「貿易戰很糟糕，也很容易失敗」，直接反駁川普上週指貿易戰「是好事，很容易獲勝」的說法。

圖斯克警告，華府和全球各國將爆發「嚴重的貿易爭端」，還說歐盟領導人22至23日將為此召開緊急會談。

白宮首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）為抗議川普決定課徵全球性的貿易關稅，宣布請辭的消息傳出後，使得市場避險情緒升溫。

財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也出馬滅火，宣稱關稅計畫雖可能出現變動，但不會傷害政府設定的3%成長目標。

他告訴福斯財經新聞網（Fox Business）：「我們有信心能掌握一切，因此這對我們的成長預測不會有任何不良影響。」

川普的關稅計畫不只招致全球反彈，在共和黨內也引發反彈聲浪。

超過100名共和黨國會議員致函川普，對實施關稅計畫的後果表達「至深關切」，並就更具針對性的舉措提出建議。

路透社報導，這項措施將分別對鋼鋁課徵25%和10%關稅，以對抗川普口中所說傷害美國企業和就業的低廉進口商品，特別是來自中國大陸的進口商品。

要求川普排除美國盟邦的壓力越來越大，但目前不清楚總統文告內會不會列出豁免國家。

如果不排除部分國家，恐讓美國出口商品面臨報復性關稅，也會讓原本就已艱難的北美自由貿易協定（NAFTA）談判，協商起來更加複雜。（譯者：劉文瑜/核稿：林憬屏）1070308