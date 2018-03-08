王維中熱身賽先發 陳金鋒當年同球場追夢

（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）加州聖伯納地諾郡的聖瑪諾棒球場與台灣選手有緣，陳金鋒當年打美職高階1A時曾在此拚搏，台灣左投王維中效力韓職NC恐龍隊，熱身賽首次先發也是在這裡登板。

這場NC恐龍對戰KT巫師隊的比賽，是NC恐龍赴美春訓的最後一場熱身賽，也是王維中春訓熱身賽的首次先發，一如前幾場表現，他最快球速仍保持在150公里的水準。

王維中主投4局，被敲2支安打，其中包括一支陽春全壘，責失1分，三振KT巫師打者2人次，沒有四壞保送，控球穩健，最後NC恐龍4比1獲勝。