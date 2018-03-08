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中央社

王維中熱身賽先發 陳金鋒當年同球場追夢

中央社2018/03/08 14:53
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）加州聖伯納地諾郡的聖瑪諾棒球場與台灣選手有緣，陳金鋒當年打美職高階1A時曾在此拚搏，台灣左投王維中效力韓職NC恐龍隊，熱身賽首次先發也是在這裡登板。

這場NC恐龍對戰KT巫師隊的比賽，是NC恐龍赴美春訓的最後一場熱身賽，也是王維中春訓熱身賽的首次先發，一如前幾場表現，他最快球速仍保持在150公里的水準。

王維中主投4局，被敲2支安打，其中包括一支陽春全壘，責失1分，三振KT巫師打者2人次，沒有四壞保送，控球穩健，最後NC恐龍4比1獲勝。

王維中退場後接受記者訪問，得知前輩陳金鋒挑戰美職的第一年就是在聖瑪諾（San Manuel）棒球場打拚，他說，陳金鋒是傳奇人物，很榮幸可以站在這個球場投球，並說不只是他的退休球衣留在球場，他的風采與英姿，讓很多打者都相形失色。

走進聖瑪諾棒球場，本壘板後方觀眾席的牆面，有著CHEN 43的圖樣，非常醒目。原來1999年陳金鋒赴美挑戰美國職棒，就是來到以聖瑪諾球場為主場的聖伯納迪諾奔馬隊（San Bernardino Stampedes）。

當時他在隊中的球衣號碼是43號，並且在小聯盟的第一年，就締造加州聯盟首個達成全壘打與盜壘數，都達到30的球員，被譽為加州聯盟投手最不願意面對的打者。

那年球季結束後，陳金鋒的43號球衣跟著退休留在球場的牆面上，陳金鋒隔年升至2A。

如今10多年過去，聖伯納迪諾奔馬隊已改名內陸帝國66人隊（Inland Empire 66ers），合作的大聯盟母隊也由洛杉磯道奇隊換為洛杉磯天使隊，但CHEN 43的圖背口，仍存留在聖瑪諾球場牆面的顯著位置。（編輯：屈享平）1070308

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