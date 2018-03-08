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〈富邦投信展望〉選主權債首重2關鍵 看好「雙印」抗

鉅亨網2018/03/08 14:59
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富邦投信今 (8) 日舉行春酒，定調 2018 年市場波動加劇，看好固定收益投資，富邦投信固定收益投資部副總經理謝秀瑛表示，選擇收益相對高、違約風險低、政治穩定且經濟基本面相對無虞的標的，有機會在波動劇烈的 2018 市場中穩住陣腳，最看好以印度、印尼兩國的主權債券。

謝秀瑛說，以主權債券投資而言，首重政治穩定度及經濟表現。尤其提供相對高收益的新興主權債券，有很多國家仍處於內亂動盪，或是經濟前景欠佳，因此才需要以高利率吸引投資，但投資此類債券，需承擔比較高的主權債信風險，因此在挑選投資標的時，建議仍以政治穩定、經濟成長前景佳的主權債券為首選。

根據 2017 年 IMF 研究資料庫顯示，新興亞洲自 2015 年以來為全球經濟成長主要動能來源，年平均達 6% 以上的經濟成長率，遠高於主要工業國家 (G7)、拉丁美洲、中東北非及新興歐洲等區域，未來三年的經濟成長預測也同樣顯示出新興亞洲仍為全球經濟成長的主要動能。

而細看新興亞洲成員，印度更為其中的佼佼者，未來三年預期均有 7.4% 以上的經濟成長，印尼也不遑多讓，平均每年也有 5.5% 的經濟成長。

謝秀瑛認為，以殖利率角度而言，以新興國家 10 年期國債殖利率當比較基準，然後以主權債信評等區分投資等級及非投資等級，可以看出在投資等級主權債行列中，印度、印尼提供最高之殖利率，分別為 7.8%、6.7%。

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關鍵字富邦投信固定收益債券債市印度印尼雙印headline
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