〈富邦投信展望〉選主權債首重2關鍵 看好「雙印」抗

富邦投信今 (8) 日舉行春酒，定調 2018 年市場波動加劇，看好固定收益投資，富邦投信固定收益投資部副總經理謝秀瑛表示，選擇收益相對高、違約風險低、政治穩定且經濟基本面相對無虞的標的，有機會在波動劇烈的 2018 市場中穩住陣腳，最看好以印度、印尼兩國的主權債券。

謝秀瑛說，以主權債券投資而言，首重政治穩定度及經濟表現。尤其提供相對高收益的新興主權債券，有很多國家仍處於內亂動盪，或是經濟前景欠佳，因此才需要以高利率吸引投資，但投資此類債券，需承擔比較高的主權債信風險，因此在挑選投資標的時，建議仍以政治穩定、經濟成長前景佳的主權債券為首選。