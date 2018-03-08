影／遠航今年將再引進ATR新機　第四季開闢大阪航線

自去年引進的2架ATR72-600型客機投入之國內航線營運外，遠東航空持續機隊汰舊換新，今( 2018 )年預計再引進 2 架 ATR72-600 型新機，2019年規劃引進空中巴士或波音單走道飛機，同時增加國際航線，持續精進旅客服務。

遠航表示，2018 年在 ATR72-600 新機隊的加入後，遠東航空預計有 4 架 ATR72-600 及 8 架 MD-82/83 機型，屆時新加入的 ATR72-600 機型將主要執飛台灣及離島地區的航線，而針對載客量較大的 MD-82/83 機型，則負責執飛國際航線，以滿足旅客之運輸需求。