影／遠航今年將再引進ATR新機　第四季開闢大阪航線

自去年引進的2架ATR72-600型客機投入之國內航線營運外，遠東航空持續機隊汰舊換新，今( 2018 )年預計再引進 2 架 ATR72-600 型新機，2019年規劃引進空中巴士或波音單走道飛機，同時增加國際航線，持續精進旅客服務。
遠航表示，2018 年在 ATR72-600 新機隊的加入後，遠東航空預計有 4 架 ATR72-600 及 8 架 MD-82/83 機型，屆時新加入的 ATR72-600 機型將主要執飛台灣及離島地區的航線，而針對載客量較大的 MD-82/83 機型，則負責執飛國際航線，以滿足旅客之運輸需求。
隨著新機隊陸續到位後，遠東航空預計於今年第四季起，鎖定國人旅遊熱門首選日本的關西地區，新增桃園-大阪新航線，服務台日旅客，以每日2-3班為目標規劃。
目前遠東航空共有3條由桃園機場出發之國際定期航線，包含東南亞地區的「柬埔寨吳哥窟」、「越南峴港」，以及東北亞地區的「日本新潟」，另外也有不定期的包機航線，如日本秋田、福島地區。遠東航空持續關注市場需求，其中日本一直是國人出國旅遊的首選國家，特別是關西地區，如京都、大阪、神戶等地，由於其濃厚的日本人文氣息，而成為國人到日本旅遊的熱門景點。
遠航於 2016 年開航「台北（桃園）─新潟」航線至今已滿一週年，平均載客率達8成，看好國人赴日旅遊的市場，有關桃園-大阪新航線之規劃，遠航表示，正積極與台、日兩地的民航主管機關接觸及申請中，初期預劃以每日2～3班的航班執飛，屆時將成為遠東航空的第 2 條日本定期航線。