蒲亭大讚川普：對他印象非常好

（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）大力讚揚美國總統川普，還說對川普印象非常好，但也表示他對美國政治系統非常失望，而且這讓美國「受盡折磨」。

美聯社報導，蒲亭接受俄國國營電視台的訪問收錄在今天播出的紀錄片中，他也說川普是優秀的溝通者。

被問到對川普的看法時，蒲亭說：「一點都沒有讓我失望。此外，就個人而言，他給我的印象非常好。」

蒲亭和川普去年在各大國際峰會場邊會面過。蒲亭稱讚川普是「聰明人」，能夠輕鬆掌握各種議題主旨，傾聽與他談話的人。