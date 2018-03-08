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中央社

蒲亭大讚川普：對他印象非常好

中央社2018/03/08 14:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）大力讚揚美國總統川普，還說對川普印象非常好，但也表示他對美國政治系統非常失望，而且這讓美國「受盡折磨」。

美聯社報導，蒲亭接受俄國國營電視台的訪問收錄在今天播出的紀錄片中，他也說川普是優秀的溝通者。

被問到對川普的看法時，蒲亭說：「一點都沒有讓我失望。此外，就個人而言，他給我的印象非常好。」

蒲亭和川普去年在各大國際峰會場邊會面過。蒲亭稱讚川普是「聰明人」，能夠輕鬆掌握各種議題主旨，傾聽與他談話的人。

蒲亭說：「這使得跟他談判、尋求折衷辦法變成有可能。」

他也說，去年7月在德國漢堡的20國集團（Groupof 20）峰會晚宴上，他花了一些時間跟坐在他旁邊的梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）交談。

蒲亭說，他跟梅蘭妮亞和義大利總理的妻子聊「西伯利亞和堪察加半島，還有釣魚…以及堪察加半島的熊和遠東的老虎。」。

愛好運動的蒲亭笑著說：「我把事實稍微誇大一些。當聊到釣魚時，忍不住就誇大了。」

蒲亭也發洩他對美國政治系統的不滿，他說：「它（美國）展現了它的不足，因此受盡折磨」

他說：「要跟這樣的系統互動相當難，因為你無法預測。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1070308

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