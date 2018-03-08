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新北市史前文化教育園區動土　11月試營運

記者陳志仁／新北報導2018/03/08 15:16
▲新北市政府將在十三行博物館旁，打造超過6600坪的「新北市史前文化教育園區」。（圖／十三行博物館提供）
▲新北市政府將在十三行博物館旁，打造超過6600坪的「新北市史前文化教育園區」。（圖／十三行博物館提供）

體驗史前人的生活不必搭時光機！新北市政府十三行博物館旁，打造北台灣最大的考古主題休閒園區「新北市史前文化教育園區」，重現史前的居住環境及生活體驗；園區預計今年11月開放試營運，將成為最新熱門的遊憩地點！

十三行博物館陳春蘭表示，十三行文化是台灣史前文化的重要代表文化，為讓民眾親身體驗史前的生活，特別打造超過6600坪的「新北市史前文化教育園區」；歷經長達三年的調查研究、規劃設計，今（8）日由館長陳春蘭、昌譽營造股份有限公司總經理黃斌書、華廷國際設計顧問股份有限公司執行長劉金花共同動土，預計今年的11月開放試營運，

陳春蘭指出，「新北市史前文化教育園區」納入考古、教育、生態、藝術與人文的元素，從建築空間、環境氛圍到各類展演、教育推廣，將完整營造出十三行人的生活樣貌，尤其仿貝塚遺跡、仿陶窯遺跡、煉鐵作坊、渠道、住屋及穀倉，都是園區的獨有特色；另園區將設置開放式的文物典藏展示室，讓民眾一探究竟文物典藏的秘密。

陳春蘭說，園區可讓民眾體驗鑽木取火、製陶等史前的生活方法及智慧，並規劃考古互動探坑、狩獵教學等體驗區，深入探索史前的風貌及內涵；此外，十三行博物館至今成立15年，參觀民眾日益增加，目前空間略顯不足，為了呈現各式，多樣的十三行人生活面貌，打造「新北市史前文化教育園區」刻不容緩，預計今年11月中旬試營運。

關鍵字史前文化教育園區十三行博物館
人體第二層肌膚　以「布」喚起回憶行草書法　賴逸白仍存赤子之心

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