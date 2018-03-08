即食鮮食要吃的均衡 切記3菜2蔬果

（中央社記者朱則瑋台北8日電）現代人忙於上班，不少人選擇即食鮮食，簡單加熱就能完成一桌豐富菜色，但學者提醒，應把握3菜2蔬果原則，盡量選擇多樣蔬菜搭配水果，且不要挑選油炸、過多調味料的商品。

上班族工作繁忙，但又擔心吃外面會有過於油膩、營養不均衡的問題，百貨、超市業者趁勢推出即食鮮食商品，主打少油少鹽沒有味精，只要簡單用微波爐等方式加入就能食用，大大縮短自己烹煮的時間及成本。

輔仁大學營養科學系主任駱菲莉今天出席天和鮮食記者會時，向中央社記者說，民眾購買即食鮮食商品第一動作，就是查看加熱標示、包裝使用材料及營養成本標示，確保業者使用無毒包裝品及有無添加對人體有害的化學成分，民眾也應遵照標示完成加熱，避免不正確動作造成毒素釋出。