影／世界搏茶會　七大地區茶文化下周六嘉義登場

為期10天的「2018世界搏茶會」，將自3月17日到26日在嘉義縣六腳鄉的蒜頭糖廠西側倉庫盛大登場，活動以「韻雅境德」為展演主軸，推出6大展館茶藝術空間、7大地區世界茶文化表演及48席文人與特色茶空間，還有全台獨家跨界茶藝術展演、國際珍貴茶器逸品展、茶業展銷、文創館及DIY茶體驗活動。張花冠縣長表示，要打造成國內最具規模的世界級茶藝盛會。

2018嘉義台灣燈會至11日，17日緊接世界搏茶會將登場。張花冠8日在新港鄉長林茂盛、中埔鄉長李碧菁、竹崎鄉和溪口鄉代理鄉長郭良江、孫維聰、縣議員林秀琴、林沐惠、姜梅紅、林于玲、何子凡等人陪同下，在嘉義縣政府中庭舉行「2018世界搏茶會」記者會。

嘉義縣政府辦理的第3屆世界搏茶會，提出「韻、雅、境、德」理念，講究茶飲時，強調氣韻清雅，飲茶空間要呈現清明的德性，從人和茶的對應關係推展，規劃「搏‧茶藝」、「搏‧茶趣」、「搏‧茶器展」、「搏‧茶業展」、「搏‧茶文創展」、「搏‧主題館」等6大展館，帶領遊客感受茶世界的奧妙。

嘉義縣政府指出，茶搏會涵蓋7大地區的世界茶文化表演，包括日本薄茶點前、韓國茶禮、中國、臺灣、西藏、印度、波斯茶藝等，以多元化表演方式展演茶藝之道、茶舞之勁、茶樂之音，從不同角度呈現茶文化精神，貼近人們的生活方式，讓民眾認識茶文化。

「2018世界搏茶會」為了達到茶人間的切磋與分享，首度舉辦「茶藝徵選」，廣邀各地的出色茶藝師共襄盛舉；還推出國際珍貴茶器逸品展，展出世界茶文化陶、銀、銅、瓷、鐵等不同材質茶器逸品50件，「茶有語、器有法」，品茗深究內韻，不同材質的茶器，其歷史發展、工藝技術、品賞角度與茶湯滋味都不同，也豐厚了茶文化的面貌。

除了茶文化、茶藝術展演外，主辦單位還邀集國內、外具特色的茶業商家展出，包括日式抹茶搭配陶藝家羅紹綺的天目茶碗體驗日，日本京都銀壺百年堂號「瑞鳳堂」雲雄大師現場示範打造，見證日本最美銀壺誕生。

張花冠說，嘉義縣民宿發展協會配合活動，特別企劃「搏．茶遊」，規畫3條路線，分別是「文藝輕旅行」、「跟著茶旅行」與「獨嘉茶訪」主題遊程，精選特色景點，深入茶鄉及感受在地人文風光，有吃、喝、玩、樂與品賞茶、陶之美，暢遊茶鄉文化與故事。



▲張花冠說茶藝。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.08)



▲張花冠與林茂盛與舞者共舞動。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.08)