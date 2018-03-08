NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈大陸搶鴻海？賴：我信企業對台有心加油再等等　下周油價估降0.2元跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

黃偉哲台南初選大勝　林俊憲籲各方放下立場展民主精神

記者江昱逵／台北報導2018/03/08 15:40
▲民進黨台南市長初選民調，民進黨立委黃偉哲大勝，對此，民進黨立委林俊憲表示，希望各方能放下立場，團結為台南努力。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨台南市長初選民調，民進黨立委黃偉哲大勝，對此，民進黨立委林俊憲表示，希望各方能放下立場，團結為台南努力。（圖／NOWnews資料照）

民進黨台南市長初選，昨晚進行民調，並於今（8）日中午公布結果，民進黨立委黃偉哲民調繳出0.4158的成績，大勝其他對手。對此，民進黨立委林俊憲在臉書恭喜黃偉哲得到台南人的肯定，但也希望，各方都能放下不同立場，展現民主社會包容的精神，繼續以各自的方式為台南、為台灣的未來共同努力。

這次民進黨台南市長初選共有6位參選人競爭， 3 家民調公司結果皆是黃偉哲獨勝，分別是世新 0.4040 、公信力 0.4251 、典通 0.4184 ，無法選出的比例僅 0.1551 ，民調結果出爐後，民進黨將在下周三中執會正式通過提名；其他參選人成績則依序為綠委陳亭妃0.2817、民進黨台南市黨部主委顏純左 0.0672 、王定宇 0.0513 、民進黨前秘書長李俊毅 0.0211 、葉宜津 0.0076 。黃偉哲將代表民進黨參選年底台南市長。

對此，林俊憲在臉書恭喜黃偉哲得到台南人的肯定，不過語氣一轉，他指出，這次的黨內初選，過程中或有交鋒，不過現在初選結果已經出爐，希望各方都能放下不同立場，展現民主社會包容的精神，勝不驕、敗不餒，繼續以各自的方式為台南、為台灣的未來共同努力。

最後，林俊憲說，這個初選民調結果，是「選賢與能」，也是台南市民的勝利。

關鍵字林俊憲黃偉哲台南民調陳亭妃
川普想打貿易戰　陸批只會損人害己菜價崩跌誰責？丁要柯讓吳音寧下台

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan