黃偉哲台南初選大勝　林俊憲籲各方放下立場展民主精神

民進黨台南市長初選，昨晚進行民調，並於今（8）日中午公布結果，民進黨立委黃偉哲民調繳出0.4158的成績，大勝其他對手。對此，民進黨立委林俊憲在臉書恭喜黃偉哲得到台南人的肯定，但也希望，各方都能放下不同立場，展現民主社會包容的精神，繼續以各自的方式為台南、為台灣的未來共同努力。

這次民進黨台南市長初選共有6位參選人競爭， 3 家民調公司結果皆是黃偉哲獨勝，分別是世新 0.4040 、公信力 0.4251 、典通 0.4184 ，無法選出的比例僅 0.1551 ，民調結果出爐後，民進黨將在下周三中執會正式通過提名；其他參選人成績則依序為綠委陳亭妃0.2817、民進黨台南市黨部主委顏純左 0.0672 、王定宇 0.0513 、民進黨前秘書長李俊毅 0.0211 、葉宜津 0.0076 。黃偉哲將代表民進黨參選年底台南市長。