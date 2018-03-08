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現在資金在追什麼？美半導體類股刷歷史新高

鉅亨網2018/03/08 15:19
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半導體類股週三 (7 日) 創下歷史新高，市場分析師認為從技術面和基本面 2 方面都看的出還有更大漲幅。

據了解，大型半導體 ETF VanEck (SMH-US) 創下了歷史新高，同時，超微 AMD (AMD-US) 及英特爾 Intel (INTC-US) 的帶動也有較大的幫助。SMH 在 2018 年已成長約 12%，而去年則增長 42%。

VanEck Semiconductors ETF 週三 (7 日) 上漲 0.44% 來到 109.76 美元。

VanEck 半導體 ETF 趨勢圖 / 圖：CNBC
VanEck 半導體 ETF 趨勢圖 / 圖：CNBC

Miller Tabak 股票策略師 Matt Maley 表示，英特爾是 SMH 內較有潛力的股票，雖然前陣子有點落後，但它追趕大盤的時機已成熟。SMH 在過去 2 年中上漲了約 100% 以上，而英特爾在同期間內上漲了 65%。

Maley 提道，雖然英特爾不像 90 年代時如此年輕性感，但薑還是老的辣，在技術面看來潛力十足，而壓抑過久的價格有助於短期內快速提升。同時，Maley 也指出，當 2 月美股大跌時，英特爾還是維持了 1 月份的價格低點，有著「抗跌」的阻力。

Chantico Global 首席執行長 Gina Sanchez 表示，除了近期 Broadcom 博通 (AVGO-US) 和 Qualcomm 高通 (QCOM-US) 的合併案外，半導體的新聞也普及，產業也橫跨汽車、無線電、及加密貨幣。

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