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金融海嘯將再現？比爾蓋茲：這是必然的

鉅亨網2018/03/08 15:18
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2008 年的金融海嘯，導致經濟嚴重衰退，失業率飆升，時至今日，仍令不少投資人心有餘悸；近日，微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 示警，稱另一場金融危機，即將到來。

根據 CNBC 報導，比爾蓋茲日前接受媒體訪問，當被問到「不久的將來，美國是否會再次遭遇類似 2008 年的金融危機？」時，他直言，「是的，雖無法確定何時發生，但這是必然的 (this is a certainty)。」

比爾蓋茲說，幸運的是，美國已熬過 2008 年金融海嘯帶來的打擊。

即便認為美國將再次遭遇金融危機，但比爾蓋茲和他的好友「股神」巴菲特，皆對美國經濟抱持樂觀態度。

比爾蓋茲強調，儘管經濟難免遭遇顛簸，「但我還是樂觀看待，創新與資本主義將持續改善人類生活。」

在《時代雜誌》的 1 篇文章中，巴菲特稱，美國將迎來連續數年的經濟成長，「多數孩子，會過得比他們的父母更好。」

對於投資人該如何應對市場波動，巴菲特建議，「別老是緊盯著市場」，當股票只跌了一點點，就開始擔心，一上漲，就想賣出，恐難獲得良好收益。

巴菲特主張買入股票後長期持有，「若你不願意持有這支股票 10 年，那你甚至不必考慮持有它 10 分鐘。」

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