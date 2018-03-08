金融海嘯將再現？比爾蓋茲：這是必然的

2008 年的金融海嘯，導致經濟嚴重衰退，失業率飆升，時至今日，仍令不少投資人心有餘悸；近日，微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 示警，稱另一場金融危機，即將到來。

根據 CNBC 報導，比爾蓋茲日前接受媒體訪問，當被問到「不久的將來，美國是否會再次遭遇類似 2008 年的金融危機？」時，他直言，「是的，雖無法確定何時發生，但這是必然的 (this is a certainty)。」

比爾蓋茲說，幸運的是，美國已熬過 2008 年金融海嘯帶來的打擊。