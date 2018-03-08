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財經

美股波動劇烈全球也遭殃？　善用ETF全方位配置避險

記者許家禎／台北報導2018/03/08 15:29
▲2018年初美股上沖下洗、波動加劇，投信業者建議，可以多元的ETF金融商品來避險，可相互搭配做全方位的資產配置。（圖／NOWnews 資料照片）
▲2018年初美股上沖下洗、波動加劇，投信業者建議，可以多元的ETF金融商品來避險，可相互搭配做全方位的資產配置。（圖／NOWnews 資料照片）

2018年初美股上沖下洗、波動加劇，投資人如何投資成為重要課題。投信業者今（9）日表示，投資人可以多元的ETF金融商品來避險，因可相互搭配做全方位的資產配置。今年股優於債，但因波動加大，建議可以債券來避險，其中又以新興國家最有潛力，但強調得挑政經局勢相對穩定的市場，另外也可鎖定針對大陸採股7債3的比重來配置，搶先布局大陸。

富邦投信董事長胡德興表示，今年初美股波動加劇，連帶影響全球股市，投資人應懂得如何分散風險，尤其現在有許多ETF的金融商品，投資人可相互搭配做全方位的資產配置。

展望今年，他指出產品發展分為三大方向，分別是ETF、主動式基金及投資型保單，來幫助投資人持盈保泰，拓展產品廣度外，更持續強化產品線深度，如2月份甫掛牌的ETF則加強大陸與台股商品。至於投資型保單，若能將ETF這類投資工具與保險保單結合，將可發揮一加一大於二的功效，也能滿足投資人理財需求，如退休規畫等。

富邦投信固定收益投資部副總經理謝秀瑛指出，今年波動加劇，以分散風險的角度來說，可在投資組合中納入債券，建議可選擇收益相對高、違約風險低的標的。以主權債券投資而言，首重政治穩定度及經濟表現，尤其是提供相對高收益的新興主權債券。

尤其根據2017年IMF研究資料庫顯示，新興亞洲自2015年以來為全球經濟成長主要動能來源，年平均達6%以上的經濟成長率，未來3年的經濟成長預測也同樣顯示出新興亞洲仍為全球經濟成長的主要動能，其中又以印度、印尼兩國之主權債券市場最被看好，殖利率約達7.8%與6.7%。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文則建議投資人，2018可針對大陸採股7債3的比重來配置，無論是中大型藍籌股、中小型創新成長股甚至是H股皆可任君選擇，另外還能搭配大陸政策金融債，尤其債券通正式啟動後，大陸已放出對外開放的訊號，投資人應搶先積極布局大陸的債市。

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