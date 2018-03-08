強化社會安全網 賴揆指示設督導協調平台

（中央社記者顧荃台北8日電）衛生福利部今天在行政院會向行政院長賴清德報告「強化社會安全網」計畫，賴清德表示，請衛福部儘速召集成立中央政策督導與協調平台，全力協助地方政府建立相關機制。

行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德在會中表示，總統蔡英文於就職演說中即宣示要強化社會安全網，讓台灣未來世代，生活在一個安全、沒有暴力威脅的環境中。

賴清德表示，「強化社會安全網」計畫是這幾年來回應社會最積極、最具企圖心的計畫，介入焦點由以往的「個人」轉變成以「家庭」為中心，採取「風險預防」、「單一窗口」及「整合服務」的原則，整合銜接各系統的服務，並提高服務的可近性與預防性，有助建構更完整綿密的服務網絡，從根本控管，來消弭各項社會安全風險因子。