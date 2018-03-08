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中央社

強化社會安全網 賴揆指示設督導協調平台

中央社2018/03/08 15:21
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北8日電）衛生福利部今天在行政院會向行政院長賴清德報告「強化社會安全網」計畫，賴清德表示，請衛福部儘速召集成立中央政策督導與協調平台，全力協助地方政府建立相關機制。

行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德在會中表示，總統蔡英文於就職演說中即宣示要強化社會安全網，讓台灣未來世代，生活在一個安全、沒有暴力威脅的環境中。

賴清德表示，「強化社會安全網」計畫是這幾年來回應社會最積極、最具企圖心的計畫，介入焦點由以往的「個人」轉變成以「家庭」為中心，採取「風險預防」、「單一窗口」及「整合服務」的原則，整合銜接各系統的服務，並提高服務的可近性與預防性，有助建構更完整綿密的服務網絡，從根本控管，來消弭各項社會安全風險因子。

賴清德說，請衛福部儘速召集成立中央政策督導與協調平台，協同內政部、教育部、勞動部及法務部等有關機關，展開各項說明及輔導工作，全力協助地方政府建立機制，也請各部會積極配合。

他表示，本計畫要能成功，關鍵仍在執行面，各中央與地方執行機關必須妥善運用整合後的機制與網絡，落實各項實施策略與精進作為，才能因地制宜，有效建立社區化、多元化的安全防護網絡。請衛福部隨時滾動檢討執行情形，以切實達成計畫目標。（編輯：黃國倫）1070308

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