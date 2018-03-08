女力崛起　3類新時代女性保障需求大不同　投保重點看這

根據勞動部資料顯示，2016年男性的勞動參與率為67.1%，其中女性勞動參與率為50.8%；女性的勞動參與率從2006年的48.26%至2016年底持續上升，顯示有越來越多女性投入就業市場。此外，根據2015年的報告也顯示，其中育有3歲以下幼兒的職業婦女占了60.66%，育有6歲以下子女的職業婦女也有62.89%。顯示現在的婦女不僅需在育兒與工作之間投入相當多的心力，甚至必須努力成為「全能婦女」。

3月8日是國際婦女節，根據內政部統計，截至2016年底，25歲至44歲的單身女性人口達173萬人，顯示女性在經濟及生活獨立之下，婚姻已不再是當代女性的唯一選擇，但不管有沒有步入婚姻，壽險業者建議，新時代女性除好好犒賞自己工作辛勞外，也別忘了為自己好好規畫「基礎保障」及「進階保障」，不但可減輕意外或疾病可能造成個人或家庭的經濟衝擊外，還能提高醫療品質，為自己規畫更安心有保障的未來。

康健人壽總經理邵駿崴指出，女性朋友在規畫保險時可依自身的收支狀況、未來需求和人生風險等3個面向，在投保前作審慎評估，才不會花了大錢卻買不到足夠的保障。

對於初入職場的女性，全球人壽則建議可依人生階段及單身與否作為出發點來考量自身的需求，單身、剛出社會的粉領單身族，可先檢視自身的基本保障是否足夠，包括定期壽險、意外險（附加意外醫療）、實支實付型醫療險，保障額度也得視自身財務能力規畫，可以趁年輕且體況佳，保費較便宜時做足保額。

已是社會老鳥的大齡單身族，除了上述的基本保障外，可加保具有「一整筆＋月給付」的殘扶險（不還本）、定期重大傷病險及醫療險附約等來規畫，打造雙重保障功能的保單。

康健人壽亦建議，粉領小資女趁著年輕先要具備足夠的基本保障，考量預算有限，購買保險時要以最低成本買到足夠的保障，定期保險擁有低保費、高保障的特性，高CP值就很適合收入固定的粉領小資女，而意外傷害保險也是粉領小資女必備的保障。

對於已婚女性，全球人壽建議，家庭主要經濟支柱者更應加強醫療及家庭費用的保障，「一整筆＋月給付」的殘扶險則是最佳的選擇，若有懷孕計畫或已有幼兒的家庭，應提高夫妻倆的基本保障保額，以因應意外或疾病突襲時，能真正分擔另一半的經濟及照顧壓力；若是已完成家庭重責大任的資深已婚族，則該為自己的下半場人生進行規畫。

除了基本保障及進階保障之外，也可透過雙幣資產配置的方式累積退休金，例如選擇新台幣及美元利率變動型終身壽險作為退休規畫配置，可享有保額終身增值，還有機會享有宣告利率機制所提供的增值回饋分享金。

康健人壽亦認為，家庭女超人購買保險時要有彈性，以免繳了高額保費，卻得勒緊褲帶過日子，建議可透過「混搭」多樣保險商品，再利用定期險拉高保額到至少能保障家庭未來10年以上的生活費用，降低未來個人或家庭經濟生活之不確定性，如果經濟上許可的話，不妨透過投資型保險積極累積子女教育基金。

元大人壽商品精算部副總張銘修也提醒，現代女性的生育年齡越來越晚，嬰兒早產或罹患先天性疾病的比率也跟著提高，若有懷孕計畫的媽媽或目前已懷孕中的準媽媽們，也應提前為寶寶做好健康風險規畫，可透過特定的保險規畫，為尚未出生的寶寶預先做好醫療保障，除可分散醫療風險外，繳費期滿還能每年領取生存保險金至保障期滿為止，相當適合當作送給寶貝的第一份禮物。

至於長青女力族的孩子多已離家獨立或成家立業，離退休不遠或已經退休的這個族群，隨著年紀越長對醫療照護的需求也將會逐漸提高。康健人壽建議，在國人購買長期看護保險的比例仍然偏低的現況下，民眾尚能透過常見的意外險、健康險或殘廢扶助保險金來分攤部份失能照護費用的風險，唯獨失智的保障缺口是多數人所忽略的。

此外，由於老年失智患者罹病期長，醫療及照護等相關花費相當可觀，建議選擇一次給付特定疾病的保險產品，保險金可用在醫療、看護或養護中心費用，患者有更好的照顧，也減輕家人心理與經濟上的負擔。